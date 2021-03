Verónica Ojeda no estará en Polémica en el bar: “Está primero Dieguito Fernando”, dijo Baudry

Al confirmarse la salida de Rocío Oliva de Polémica en el bar (América TV), se empezó a barajar la posibilidad de que Verónica Ojeda, otra expareja de Diego Maradona, ocupara su lugar. Sin embargo, el abogado y novio de Ojeda, Mario Baudry, descartó esta opción al asegurar que su pareja no tiene intenciones de trabajar en televisión por el momento.

“Verónica tuvo varios ofrecimientos, pero por ahora no va a hacer nada, no va a tomar ninguno de estos proyectos televisivos porque primero está Dieguito Fernando” , fue la respuesta que dio el letrado al periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Para los que preguntan, Mario Baudry me acaba de confirmar que Veronica Ojeda no formará parte de @PolemicaBar: “Está primero Dieguito Fernando”. #MitreLive pic.twitter.com/G7Mwsx9H9U — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) March 15, 2021

La renuncia de Rocío Oliva

Tras una seguidilla de ausencias que dio lugar a diversas especulaciones y las quejas de sus colegas al aire, Oliva finalmente anunció anoche que decidió dar un paso al costado como panelista del ciclo que conduce Mariano Iúdica. Durante una breve aparición en el programa, la expareja del astro explicó que el motivo de su renuncia -como anticipó ayer LA NACION- es su deseo de estudiar periodismo deportivo que, señaló, comenzará el 22 de marzo en un centro de estudios de River Plate, club del que es hincha y exfutbolista.

Por otra parte, Oliva desmintió las versiones que relacionaban su salida con un enojo por haberla hecho hablar sobre una supuesta relación con Matías Morla, con el cruce con Claudia Villafañe o los audios en los que se menciona que ella recomendó a “Charly” para que cuide a Diego Maradona.

“De una u otra forma me van a nombrar porque fui parte de la vida de Diego. Yo no reniego de eso, para nada. Depende de cuánto quieras involucrarte o no. Yo quiero hacer mi camino, Diego fue mi ex”, sentenció, en referencia a que no quiere seguir toda su vida bajo la sombra del ídolo. Cabe recordar que las ausencias de la panelista se produjeron luego del fuerte cruce en vivo que tuvo con Villafañe.

Claudia Villafañe habló de los audios de Maradona y cruzó a Rocío Oliva - Fuente: América TV

LA NACION