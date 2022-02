Virginia Gallardo, durísima contra Eduardo Fort: “Lo lograste ¿Querías fama? Mirá, te la seguimos dando”

Con la voz firme, y muy segura de sus palabras, Virginia Gallardo decidió romper el silencio y hablar de la familia Fort. Dolida por la muerte de su amigo Gustavo Martínez y con el objetivo de que su silencio no la convierta en “cómplice” de una mentira, la bailarina aseguró que la familia Fort sabía que Gustavo Martínez estaba enfermo pero que lo ocultó por la tutela de los menores y agregó que el clan se mueve únicamente motivado por el dinero.

Además, explicó que no quiso ser parte del documental sobre la vida de Ricardo porque no iba a “vender su historia” y apuntó directo contra Eduardo Fort: “Lo lograste. Ahora todos van a ver tu serie”.

La serie de Fort, los silencios y una vieja disputa

“Yo voy a hablar, voy a hablar porque realmente si no siento que soy cómplice de algo que en su momento no se entendió”, explicó Gallardo en la mesa de Intrusos en el Espectáculo, por América TV. La bailarina y expareja de Ricardo Fort hizo referencia así al silencio que guardó todo el año pasado, cuando luego de negarse a ser parte de la serie documental sobre la vida de Ricardo, la familia la criticó con dureza.

Virginia Gallardo decidió romper un largo silencio respecto a su relación con los Fort

Al repasar los hechos, Gallardo contó que quien la convocó fue el productor, Eddie Fitte y que ella grabó la charla: “Eso es algo que aprendí de esa familia, lo tengo grabado por si me quieren salir a contestar”. Cuando le preguntó a Eddie quién estaba detrás del proyecto, él le respondió: “Eduardo Fort”. “Una persona ausente, una persona que ha evadido prensa, medios de comunicación, que ha estado en contra de un montón de cosas respecto de su apellido, de su empresa, de su hermano”, lo describió.

Además, apuntó contra quienes hoy se muestran sorprendidos por la enfermedad que tenía Gustavo y reveló que en realidad ya lo sabían. “¿Cuál era el estado de Gustavo en ese momento?”, se preguntó, y respondió de inmediato: “Gustavo ya estaba enfermo”. Luego, reveló que en ese momento le pidieron que no dijera nada y que pese a que la trataron de mentirosa y de vividora por no querer formar parte del show, ella por respeto a Gustavo guardó silencio.

“Era prestar mi imagen y mi historia a personas que nunca fueron parte”, explicó sobre por qué no quiso ser parte de la serie, y agregó que la única persona que podía contar lo que había sido su relación con Ricardo era Gustavo pero “ya no estaba en condiciones”. “¿Por qué te pidieron silencio?”, quiso saber Marcela Tauro, y Gallardo respondió contundente: “Porque corría riesgo la tutela de los chicos. Y lo entendí y lo respeté. Y pese a todo eso tuve que bancarme toda esa campaña mediática para poder hacer un negocio utilizándome”.

El posteo de Martita Fort tras la muerte de Gustavo Martínez (Foto: Captura Instagram/@martacfort)

“Hoy el tiempo me da la razón. No esperaba este resultado, sin dudas, pero me dije ‘paciencia, bancá', porque en definitiva sabía que mi verdad no era la que ellos contaban”, repasó. Además, buscó dejar de lado a Marta y a Felipe, aunque en su momento también la criticaron. “Los adoro, los aprecio y va a ser así toda mi vida”, dijo.

“Jamás me voy a meter con ellos. Yo me meto con los de arriba. Por eso también mi discusión en el medio con una [Rocío] Marengo, ¿que sale a defender qué?, con un Eduardo, que sale a atacarme”, disparó, y acusó al empresario de moverse con el único fin de promocionar un producto, de buscar fama, dinero y negocios.

Una familia “oscura y cruel”

Luego de contar el detrás de escena de la serie, Gallardo se mostró aliviada porque al conocer la historia se entiende por qué ella se negó a participar. “Para algunas personas el dinero no es el centro en la vida. Para algunas personas existe el amor, el cariño, los valores, la familia”, dijo mirando a la cámara. “El mundo Fort es cruel”, sentenció luego.

Otros tiempos. Virginia Gallardo junto a su expareja, Ricardo Fort

Sobre su experiencia con el clan Fort, Gallardo no ahorró en detalles: “Es siempre tan oscuro, es siempre todo trágico”, apuntó, y aseguró que la familia todavía cree que ella está en deuda. “Yo no les debo nada”, aseveró, y contó que su historia de amor con Ricardo fue “sincera y honesta” pese a todo lo que se dijo en su momento -que era una pantalla, entre otras cosas, porque él era gay- y que si ella fuera una vividora no hubiese devuelto el anillo. “Hoy podría tener la mitad de toda esa fortuna, y no pasó”.

Sobre el final, Florencia de la V contó que tiene la sensación de que ayer se habló más de la mentada docuserie que de la persona que se acababa de suicidar. “Con este morbo le estamos dando más publicidad. Ahora todo el mundo va a querer ver esa serie para ver cómo estaba Gustavo en ese momento. Así que Eduardo Fort, lo lograste. ¿Querías fama? mirá, te la seguimos dando”, concluyó Gallardo, enojada.