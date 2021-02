Yanina Latorre, varada en Miami: “Está complicada la vuelta. Hace un mes que vivo en dólares”

Varada en Miami, Yanina Latorre habló en Los ángeles de la mañana (en eltrece) y contó por qué no puede volver: “Suspendieron vuelos y están reprogramando. En los últimos días cancelaron vuelos porque hay menos frecuencias. Está complejo. Yo tenía que volar el sábado y el día anterior me mandaron un mail diciéndome que no viajaba y me indigné, pero después se me pasó. Ahora tengo vuelo para mañana miércoles”.

Luego agregó: “Estoy con Dora, mi mamá, ella podría haber viajado pero cambié los vuelos para que me acompañara. Diego (Latorre) y Dieguito están en Buenos Aires hace diez días ya y Lola estuvo con su novio esquiando y ahora volvió a Miami y se queda unos días más, con la familia de él. La cancelación de vuelos tiene que ver con la Argentina y no con los Estados Unidos: acá siguen recibiendo turistas. La vuelta está complicada”.

Por otro lado, aclaró que cuando regrese, va a cumplir la cuarentena obligatoria: “Hay que hacer las cosas bien y son diez días desde el hisopado. Ya me quiero volver. Hace un mes que vivo en dólares, es dramático”, bromeó.

Latorre dijo además que su mamá se dio la segunda dosis de la vacuna Pfizer. “Fue más fácil que la primera dosis. Ya tenía el turno, que son 21 días después de la primera dosis y es más rápido, muy organizado. Le dieron un papel que tiene que adjuntar al pasaporte y con eso estaría inmune y no debería hisoparse cuando viaja. No tuvo ninguna reacción a la vacuna, ni fiebre, nunca le dolió nada. Solo nos dejaron 15 minutos en el auto, por si sentía algo y nada más”.

Y agregó: “Los que criticaron son periodistas envidiosos. Los demás me aman, hasta el alcalde de Miami (Francis Suárez). Me llamó su vocera para pedirme perdón. Lo que pasa es que dejé al descubierto el mal sistema de vacunación de nuestro país”.

Por otro lado, señaló que no se le pasó por la cabeza vacunarse ella: “Tengo 51 años y no le sacaría la vacuna a alguien que la necesita. Podría haberlo hecho porque después de las 16 horas, te dan las vacunas sobrantes, de gente que tenía turnos y no se presentó”.

