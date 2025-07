Yuyito González habló de su cruce con Stefi Berardi y de las “internas” en su programa

El viernes pasado, Amalia Yuyito González no pudo conducir Empezar el día, su programa de Ciudad Magazine, y la producción decidió llamar a Estefi Berardi para reemplazarla. El dato hubiese pasado desapercibido, pero un cruce telefónico entre las dos mujeres trascendió la pantalla y se convirtió en noticia. El tema escaló a tal punto que Yanina Latorre habló de internas entre los integrantes del ciclo y hasta mencionó un violento enfrentamiento. Hoy, la exvedette minimizó el asunto -“No hay una tiranía”- y Lucas Bertero apuntó contra la panelista de LAM: “Lo único que hacés es mentir”, disparó.

Ausencia y polémico zoom

Todo comenzó el viernes cuando, desde su casa, González hizo una aparición en su envío por medio de una llamada telefónica. Su intervención llegó luego de que Berardi hiciera un comentario en el que utilizó una palabra subida de tono, algo que a Yuyito no le gustó nada. “En mi programa no se dicen guarangadas ni se destruye a la gente”, lanzó, disgustada. A partir de ese momento, todo fue choque: Berardi quería hacerle preguntas a Yuyito y ella no quiso hablar de nada.

El descargo de Yuyito

“Qué bueno que regresaste, Yuyito”, leyó el locutor uno de los mensajes del público. “Ustedes son un gran equipo”, fue otro de los comentarios. De inmediato, la conductora aprovechó para hacer referencia a las repercusiones que tuvo su cruce con Berardi. “La verdad es que sí, somos un equipazo. Desde el primer día le vamos poniendo todo todos los días, nunca hacemos la plancha”, explicó.

El siguiente mensaje que compartieron le dio el pie a Yuyito para hacer su descargo. “Aquellos que te reemplazan temporalmente tienen que darse cuenta de que este es tu programa y así deben respetarlo sin competir”, escribieron en una de las redes sociales del envío.

“Yo les voy a decir algo”, reaccionó la conductora. “Yo sé que tengo mi personalidad, sé que es fuerte y que tengo mis maneras. Nunca me vas a escuchar un tono alto, a los gritos y menos un insulto. Pero tengo mi manera, mis límites. Me conozco, soy una mujer grande, sé lo que me va y lo que no, entonces se me nota”, arrancó. “Yo entiendo que la gente que nos sigue en el programa está en esa línea porque si no estarían conectando por otro lado. Pero no es que hay una tiranía, ni nada por el estilo”, subrayó.

Más adelante, explicó por qué salió al aire el día que condujo Berardi. “El Zoom no lo hice porque llamé a la producción y dije ‘quiero salir porque quiero retar a fulano. Nada que ver. Lo hice porque me lo pidieron y tenía voz. Era como tener una presencia dentro de mi programa antes de terminar la semana. Y para corroborar que sí, que estaba enferma porque acá ya tenés que hacer las cosas con escribano”, bromeó.

La respuesta de Bertero a Yanina Latorre

Luego del cruce al aire entre Yuyito y Berardi, Yanina Latorre tomó el tema en SQP, su programa de América, y además de hacer foco en ese enfrentamiento, aseguró que Lucas Bertero y Facundo Ventura, los panelistas del envío, protagonizaron una violenta pelea. ¿El motivo? Según Latorre, quién conducía durante la ausencia de la exvedette. Hoy, Bertero se tomó unos minutos para desmentir la información y acusó a la también panelista de LAM de faltar a la verdad. “Lo único que hacés es mentir”, disparó, ofuscado.

“Ahora sí, ha llegado el momento de la verdad”, anunció Yuyito y le cedió la palabra al panelista. Bertero aseguró que el enfrentamiento con Ventura fue un invento, que el día de la supuesta pelea él estaba en Santa Fe y que habló con Latorre para aclarar la situación, pero ella no lo quiso ver. Además, mostró documentación de su paso por su Chañar Ladeado. En ese momento, la conductora aclaró que a Berardi la convocaron para reemplazarla el viernes porque Bertero no iba a estar.

Yanina Latorre habló de las internas en el programa de Yuyito

Cada vez más enojado, Bertero dijo que Latorre le mandó esta mañana la captura de un mensaje donde le hablaron de esas supuestas internas en el ciclo de Ciudad Magazine. “Tal vez esa persona es alguien de acá adentro que cuenta las cosas a alguien de afuera mal y con malicia”, analizó y apuntó contra Latorre por no chequear la información. “A mí como violento no me hace quedar nadie”, exclamó. “Si yo te quiero contar qué pasó y no querés escuchar, entonces no se llenen la boca diciéndole a la gente que chequean todo 30 veces porque es mentira. Señora, le mienten”.

Cada vez más ofuscado, Bertero miró a cámara y le habló directo a la panelista de LAM. “Yanina Latorre, ¿vos le creés a alguien de Instagram? ¿Vos, que decís todo el tiempo que chequeas todo, que sos la número uno? Ni siquiera me llamaste a mí. Preferiste leer lo de Instagram y seguir adelante con lo tuyo. No sos la más creíble. No lo sos. Con esto demostrás que lo único que hacés es mentir”, cerró.