Entre lágrimas, Marixa Balli renunció a LAM y contó los motivos detrás de su decisión: “Un paso al costado”

El viernes 15 de agosto, al término de LAM (América TV) Ángel de Brito hizo un anuncio que tomó completamente por sorpresa no solo a la audiencia, sino también a las angelitas. “Quería contarles que hoy es el último programa de Marixa Balli”, informó. El secreto salió a la luz y entre lágrimas, la panelista se despidió del programa y contó los motivos que la llevaron a “dar un paso al costado”.

Las caras de desconcierto en el piso de LAM tras el anuncio del conductor lo dijeron todo. “¡No! ¿En serio?“, exclamó Yanina Latorre, completamente sorprendida. Invadida por la emoción, entre lágrimas y con la voz entrecortada, Marixa Balli explicó los motivos de su renuncia. ”Hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y muy agradecida. Me emocioné. Venía re bien. Tomé la decisión de dar un paso al costado, pero estoy muy feliz“, expresó y extendió su cariño y agradecimiento tanto al programa, como a sus compañeras del panel y al conductor.

Marixa Balli renunció a LAM (Foto: Instagram @marixaballi)

En cuanto a su salida, Balli explicó que necesitaba hacer un cambio y enfocarse en otros proyectos personales. Entre abrazos con Yanina Latorre, quien remarcó que son amigas desde hace 15 años, y Ángel de Brito, se paró en el centro del estudio y se despidió del público. “Quiero que sepan que estoy genial y que me voy muy feliz. Todos estos años fueron muy lindos, pero a veces la cabeza pide cambios. Tengo el cuerpo lleno de preguntas, pero los amo y voy a venir a visitarlos. Esto es una familia, un grupo encantador”, sentenció.

Entre lágrimas, Marixa Balli se despidió de LAM (Foto: Captura de video / América)

Por su parte, De Brito expresó que el cariño y el agradecimiento eran mutuos y le dejó la puerta abierta para que los visitara. Asimismo, hizo un posteo en Instagram para despedirla. “Mi cachaquita querida, nos llevamos noches inolvidables y miles de recuerdos, cenas, cumples, eventos, enigmáticos, secretos, silencios, miradas, risas y abrazos. ¡Te quiero diosa tropical! Hasta la próxima”, escribió. A su vez, el conductor reveló que desde el lunes 18 de agosto se incorporan al panel Mónica Farro y Adabel Guerrero.