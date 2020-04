El conductor fue muy duro con el mediático por sus declaraciones y su accionar en relación a la cuarentena por coronavirus Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 18:49

Muy alineado con su forma de ser, Alexander Caniggia fue demorado el viernes pasado por violar la cuarentena obligatoria por coronavirus mientras circulaba con su auto en la autopista Buenos Aires-La Plata. Esto provocó mucha indignación en las redes y en los medios de comunicación.

Ahora el que se sumó al debate fue el conductor de Nosotros a la Mañana , el Pollo Álvarez. "No sé qué tiene Alex, pero cuando abran las fronteras podríamos hacer una vaquita y bueno, un vuelo. Porque la verdad es que es un montón, se burla todo el tiempo de la gente y es muy irrespetuoso con nuestro país", declaró el conductor contra el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis.

"Estos son los casos en los que se me va el protocolo, primero porque no me gusta que se burle de la fuerza policial, y también porque no me gusta que alimente las diferencias entre las clases sociales. Él cree que el que tiene más plata es más importante y no, estamos todos iguales. Eso el virus te lo deja muy claro. Resta mucho", finalizó.

Alex fue detenido en el peaje de Hudson junto a su novia. Fuente: Archivo

Como resultado de esta detención, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina le labraron un acta en el mencionado peaje situado en el partido bonaerense de Berazategui debido a que incumplió la cuarentena al circular a bordo de un Fiat 500 con su pareja , sin la debida autorización.