Por primera vez, Marixa Balli reveló por qué no tuvo hijos: “Siempre tuve esa ilusión”

Este año, la vida de Marixa Balli dio un importante giro. Decidió “dar un paso al costado” de LAM (América TV) y renunció a su lugar de panelista de Ángel de Brito para abocarse a su marca de ropa, a hacer Arriba Bebé (Pop Radio 101.5) y a poner a prueba sus habilidades culinarias como participante a MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). Si bien siempre se mantuvo muy enfocada en lo referido a su carrera profesional, y nunca tuvo inconvenientes en salir a responder cuando alguien la atacó, en un momento este espacio pesó un poco más que el costado personal. Con la emoción a flor de piel, en una reciente entrevista dejó al descubierto su lado más vulnerable y sensible y decidió hablar, por primera vez, de la maternidad y de por qué no tuvo hijos.

“Siempre tuve esa ilusión de casarme y de tener hijos. Pero bueno, no se dio”, reconoció Balli en una reciente entrevista con el periodista Nicolás Peralta para la revista Pronto. “Lo de casarme, la verdad es que todas las oportunidades que tuve fueron de muy joven y uno siempre piensa que la juventud dura para toda la vida”, reflexionó. “Eso lo pensás cuando sos jovencita. Entonces, prioricé mi laburo y no el casarme. Y tener hijos siempre quise, pero después de mi accidente lamentablemente no pude”, admitió.

En el año 2000, Balli sufrió un trágico accidente automovilístico en la Ruta 2 en el que murió su entonces pareja Mariano Fischer. Como consecuencia, ella terminó con graves heridas y se sometió a diversas intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, reveló que un cirujano de su confianza al que recurrió para hacerse una cirugía reparadora cometió mala praxis. “Ver las cicatrices me hace daño. Hasta el día de hoy estoy tratando de que alguien me las saque”, se sinceró en mayo de 2023 durante una emisión de LAM. Si bien en aquel entonces no quiso detallar en qué parte del cuerpo sufrió la mala intervención, indicó que en su caso, si bien el cinturón de seguridad del auto le salvó la vida, al mismo tiempo también le hizo mucho daño.

“El accidente me dejó huellas importantes en el cuerpo y si bien me dejó viva, también me quitó un montón de cosas y un montón de ilusiones”, reveló ahora Marixa Balli, a 25 años del siniestro. “Nunca lo dije y ahora empecé a decirlo porque ya estoy sin filtro y de a poco voy largando cosas”, admitió sobre su decisión de hablar públicamente sobre un tema tan delicado para ella y explico que atraviesa un momento de mucha sensibilidad.

“Cuando uno ya tiene una vida transitada con diferentes situaciones, es como dicen los profesores de teatro: ‘¿Cómo te enseño a llorar si nunca pasaste por un dolor?’. En este caso, mi cuerpo pasó por mucho dolor. Entonces siempre traté de formarme una coraza y después de cada golpe, decir: ‘Bueno, ahora soy así y no me importa nada’. Pero no, no. En el fondo por dentro pasan muchas cosas y hay días que estoy bien, hay días que estoy más depre, y así. Soy un ser humano”, reflexionó.