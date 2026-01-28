Por qué amenazaron a Karina Mazzocco y a su hijo

Karina Mazzocco recibió advertencias de muerte durante la emisión de su programa en América. Un agresor envió imágenes de armas de fuego y textos violentos al teléfono de la producción del ciclo A la tarde, que incluyó datos precisos sobre el domicilio de su hijo y exigencias sobre el tratamiento de la información referida a Alex Caniggia.

¿Por qué amenazaron a Karina Mazzoco?

El origen de la intimidación reside en la cobertura periodística sobre la interna familiar de los Caniggia. A través del teléfono de contacto del programa, el agresor envió mensajes violentos y de agresión. El texto recibido en el dispositivo móvil del canal decía: “Karina, te voy a matar, ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó. Dejá de meterlo a Alex Caniggia. Te la voy a descargar en la cabeza, vas a ver”. El texto estaba acompañado de una fotografía de su rostro y de una pistola. La producción interrumpió la rutina del programa para avisar sobre lo sucedido.

Amenazaron a Karina Mazzocco

El equipo periodístico del programa había analizado durante la emisión el conflicto entre Alex Caniggia y Mariana Nannis. La disputa central surgió por el desalojo del joven de un departamento propiedad de su madre, porque no aceptaba la pareja actual de su hijo. Caniggia comparó su realidad con la de los Beckham en su perfil de Instagram.

El joven escribió en la red social: “Muchos vieron lo que está pasando con Brooklyn Beckham. La familia no aceptó a su mujer. Se genera silencio, tensiones y distancia. Y aunque parezca una historia lejana, famosa, millonaria, a mí me pasó lo mismo”. El programa utilizó este testimonio como base para el debate, un análisis sobre la interna familiar que desencadenó la furia del atacante anónimo.

Alex Caniggia se comparó con Brooklyn Beckham y reveló que no se habla con Mariana Nannis: “Me echaron de casa por amar”

La reacción de Karina Mazzocco tras recibir las amenazas

Mazzocco comunicó el suceso a los televidentes con un tono de preocupación y explicó: “Teníamos todo un contenido listo para compartir con ustedes, pero estas noticias que llegan de último momento nos cambian todo. Nos ha pasado un montón de veces, pero nunca imaginé que iba a tener que comentarles una información que me involucra directamente a mí y a toda mi familia”. América realizó una presentación judicial por las amenazas ante las autoridades policiales.

La conductora frenó el desarrollo de los temas previstos y habló frente a la cámara y calificó la experiencia como inédita en su trayectoria profesional. El clima en el estudio cambió de forma drástica ante la gravedad de los hechos. La actriz manifestó su malestar con palabras precisas: “Teníamos un programa armado hasta que recibí un llamado de mi productor avisándome que recibí una amenaza de muerte. Esto nunca me pasó en la vida y quiero contarles que es una sensación indescriptible, muy fea e incómoda”.

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco

La presentadora profundizó sobre el tema en una conversación posterior con el periodista Rolando Graña, donde remarcó que el tono de las advertencias resultó llamativo para el tipo de contenido que desarrolla su ciclo: “Es muy impresionante porque nuestro programa no se mete con temas tan complicados como para recibir amenazas de muerte. Esto es absolutamente nuevo pero también incómodo. Es muy feo. Nosotros ofrecemos un espacio de comunicación para recibir denuncias e historias de vida, y esto, evidentemente, incomodó a algunas personas y se está haciendo sentir. Yo, sinceramente, no creo que venga por el lado de la familia Caniggia”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.