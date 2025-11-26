Los conductores del ciclo Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, expusieron este martes ante la audiencia la delicada situación de salud que enfrenta una integrante de su producción. Ambos periodistas dedicaron el inicio de la emisión en América TV a detallar el cuadro clínico de Mercedes Portillo. La noticia modificó la dinámica habitual del programa y centró la atención en la evolución médica de la integrante del equipo.

Por qué fue internada en terapia intensiva “Meche” Portillo, la productora de Intrusos

El deterioro en la salud de Mercedes Portillo se produjo tras su regreso a Buenos Aires luego de un compromiso laboral en Jujuy. El equipo de trabajo compartió actividades en el norte del país hasta el sábado 22 de noviembre. La producción difundió una fotografía grupal tomada ese mediodía, momento en el cual la productora todavía se encontraba estable junto a sus compañeros.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares abrieron el programa con un sentido mensaje para su productora internada

Al retornar del viaje, Portillo sufrió una descompensación severa. Los profesionales médicos evaluaron su condición y confirmaron un cuadro de neumonía bilateral. Esta infección pulmonar grave obligó a su internación inmediata en una unidad de terapia intensiva. Rodrigo Lussich describió el escenario actual como la “prueba más difícil” que enfrenta su amiga en toda su vida.

La gravedad del cuadro respiratorio requiere monitoreo constante. Los conductores explicaron al aire que la paciente pelea por su recuperación en un contexto de extrema delicadeza. Lussich utilizó términos contundentes para graficar la situación y aseguró que Portillo “lucha con dignidad por cada gota de aire que le falta”.

Quién es la figura clave detrás de los contenidos

Mercedes “Meche” Portillo desempeña un rol fundamental en la estructura creativa del programa de espectáculos. Rodrigo Lussich la definió como la “cabeza detrás” de los contenidos que desarrollan en la pantalla de América TV desde hace seis años. Su aporte más destacado incluye la creación de la sección conocida como los Escandalones, uno de los segmentos más populares e identificables del ciclo.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares confirmaron al aire el diagnóstico de neumonía bilateral que afecta a la productora (Foto: Instagram @RodriLussich)

La relación entre la productora y los presentadores excede el ámbito televisivo. Lussich reveló la existencia de una amistad cercana de casi treinta años y la calificó directamente como “una hermana”. Este vínculo se extiende a otros proyectos profesionales fuera del canal. Portillo integra la compañía teatral que encabezan los periodistas y los acompaña en las giras y presentaciones que realizan por el interior de la Argentina junto a Adrián Pallares.

Un premio internacional opacado por la preocupación

La jornada televisiva de este martes planteó una paradoja emocional para el equipo. Intrusos recibió recientemente el premio Martín Fierro Latino en Miami, un galardón que reconoce los 25 años de trayectoria de la marca en el periodismo de espectáculos. La intención original de la producción apuntaba a una celebración al aire por este logro internacional obtenido durante el fin de semana.

La complicación de salud obligó a suspender los festejos previstos por la obtención del Martín Fierro Latino (Foto: Instagram @adrianpalla)

La realidad médica de Portillo alteró los planes. Lussich tomó la palabra en el centro del estudio para explicar la contradicción de vivir un éxito profesional simultáneo a una crisis personal profunda. El conductor manifestó que la vida presenta situaciones inexplicables.

La alegría por el premio quedó en un segundo plano frente a la angustia por el estado de su compañera. La frase “tirar manteca al techo”, que hubiese ilustrado el festejo, se transformó en una apertura sobria y cargada de emoción.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.