Quién es “Meche” Portillo, la productora de “Intrusos” que lucha por su vida

Los conductores de Intrusos (América), Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, comunicaron este martes 25 de noviembre el delicado cuadro clínico que afecta a Mercedes “Meche” Portillo, una integrante fundamental de su producción. La noticia generó impacto en la audiencia debido a la gravedad de la situación que mantiene a la profesional bajo cuidados médicos estrictos. Ambos periodistas abrieron la emisión con semblantes serios para explicar la ausencia de clima festivo habitual y detallar el difícil momento que atraviesa el equipo.

Quién es Mercedes “Meche” Portillo

Mercedes Portillo ocupa un rol central en la estructura creativa del programa emitido por América TV. Rodrigo Lussich la definió ante las cámaras como la “cabeza detrás” de los contenidos que desarrollan desde hace seis años en la pantalla. Su aporte más reconocido incluye la creación de los “Escandalones”, una de las secciones más populares del ciclo.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares abrieron el programa con un sentido mensaje para su productora internada

El vínculo entre Portillo y los conductores trasciende lo estrictamente laboral. Lussich reveló que mantienen una amistad desde hace casi treinta años y la calificó como “una hermana”.

La productora también forma parte integral de la compañía teatral que encabezan los periodistas. Acompaña a la dupla en sus giras y viajes por el interior del país como parte del espectáculo que realizan junto a Adrián Pallares. Su figura resulta clave tanto para el funcionamiento diario del show televisivo como para los proyectos escénicos de los presentadores.

Por qué “Meche” Portillo fue internada en terapia intensiva

La complicación de salud se manifestó tras el regreso de un compromiso laboral en la provincia de Jujuy. El equipo compartió actividades en el norte argentino hasta el sábado 22 de noviembre, momento en que se tomó la última fotografía grupal difundida en el programa. Al retornar a Buenos Aires, Portillo sufrió una descompensación severa.

Adrián Pallares y su compañero de conducción abrieron la emisión visiblemente afectados por la noticia (Foto: Instagram @rodrilussich)

Los médicos confirmaron un diagnóstico de neumonía bilateral, condición que obligó a su internación inmediata en terapia intensiva. Lussich describió la situación como la “prueba más difícil” que le tocó enfrentar a su amiga. Según el relato de los conductores, la productora pelea por su recuperación y “por cada respiración”, en un contexto médico que definieron como muy complicado.

Un escenario de contrastes emocionales

El inicio de la emisión de este martes planteó una paradoja para el equipo de trabajo. Intrusos obtuvo recientemente el premio Martín Fierro Latino en la ciudad de Miami, un galardón que reconoce sus 25 años de trayectoria. La intención original era comenzar el programa con los festejos correspondientes a este logro internacional.

La realidad impuso otra prioridad. Los conductores explicaron la contradicción de vivir un éxito profesional mientras una persona de su círculo íntimo atraviesa horas críticas. Lussich manifestó que la vida presenta estas situaciones inexplicables y que la alegría por el premio quedó eclipsada por la preocupación sobre el estado de salud de Portillo.

Adrián Pallares y su compañero de conducción abrieron la emisión visiblemente afectados por la noticia (Foto: Instagram @adrianpalla)

La historia de vida y el mensaje en redes

Rodrigo Lussich utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una semblanza más profunda sobre la personalidad de su amiga. En una extensa publicación, destacó la fortaleza de Portillo, quien convive desde pequeña con una condición física particular. El conductor recordó anécdotas compartidas, como un viaje a Nueva York donde ella expresó sentirse libre y ajena a las miradas de los demás.

El texto en la red social resaltó la actitud de la productora frente a la discriminación o el juicio ajeno a lo largo de los años. Lussich aseguró no haber sentido nunca vergüenza de caminar a su lado y valoró la dignidad con la que ella siempre se manejó. El mensaje cerró con un pedido de fuerza y la promesa de acompañarla en esta batalla por su salud.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.