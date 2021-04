Por un error en un graph, Dani “La Chepi” fue increpada por una madre del colegio de su hija

Daniela Viaggiamari, más conocida como “La Chepi”, sufrió un violento ataque por parte de la madre de una compañera de colegio de su hija, Isabella, y lo contó mediante un video que compartió a través de sus redes sociales. Sin embargo, se trató de un malentendido que involucra a Dady Brieva y su esposa Mariela “Chipi” Anchipi, quienes el lunes pasado confirmaron que dieron positivo en Covid-19.

La participante de MasterChef Celebrity contó que recibió un mensaje de una persona que la acusaba de ser “una irresponsable” por enviar a su hija al establecimiento educativo. “Vos sos una inconsciente de m... ¡Vi a Isa entrar al colegio con su papá! Te voy a denunciar. ¡Impresentable!”, fueron las palabras de la madre.

El violento ataque que sufrió Dani La Chepi en la escuela de su hija - Fuente: Instagram

Si bien La Chepi le contestó y explicó que la persona contagiada no era ella, sino Chipi, la esposa de Dady, la mujer continuó increpándola. “Le expliqué que lamentablemente los dos se contagiaron y que se equivocaron con el nombre, pero no me creyó”, completó la humorista.

Al parecer el malentendido se dio porque en Intrusos se confundieron el graph y en vez de escribir “Chipi” pusieron que se trataba de “La Chepi” cuando hablaron sobre el contagio de Brieva y su esposa. Esto generó el confuso episodio, según informó Paparazzi.

La confusión se dio porque en Intrusos se confundieron a La Chepi con Chipi Instagram

Para completar su historia, La Chepi publicó una story en donde se ve una captura del programa en el que aparece su nombre y aclaró: “Mariela Anchipi es la esposa de Dady Brieva. Dani La Chipi soy yo, la novia de Javier Cardone. Mi resultado negativo”.

