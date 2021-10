Por un problema de vestuario, Darío Barassi amenazó con no conducir 100 argentinos dicen: “Así no salgo”

Por un momento, la emisión de 100 argentinos dicen (eltrece) de este viernes estuvo en jaque cuando Darío Barassi amagó con no iniciar el programa por un motivo particular: no estaba convencido de la ropa que la producción le eligió.

“No voy a salir. Tengo dudas. Estoy con un look que no estoy seguro si va o no”, expresó el presentador, apenas asomándose en el estudio. “Es muy fuerte”, advirtió, pero con una sonrisa pícara.

El actor aprovechó el momento para enviarle, con ironía, un “saludo” a su productora Gigi, a quien responsabilizó por el outfit que no se atrevía a mostrar en cámara. “Te odio y te amo. Mirá lo que es esto”, le expresó quejándose. Segundos después, hizo finalmente su entrada al estudio y comenzó el programa como todos los días.

Darío Barassi amenazó con no conducir su programa por no estar conforme con su vestuario (Crédito: Captura eltrece)

Vistiendo un traje negro, hubo un detalle en el look de Barassi que no pasó para nada desapercibido: una camisa a tono sobre la que se dibujaban líneas en distintos grosores, como trazos de pintura, todas en múltiples colores.

“¿Camina o no camina?”, le preguntó el conductor a los participantes sobre su vestuario y, nuevamente en tono de broma, amenazó con quitársela. Ahí mismo, los concursantes no dudaron en llenarlo de halagos.

Sin embargo, esa no fue la única sorpresa del programa. La abuela de una de las participantes le envió al presentador un regalo que lo dejó muy contento: una focaccia.

“Para Barassi con mucho amor”, le escribió la mujer en una tarjeta. Su nieta fue la encargada de darle el plato al conductor, explicándole que la señora lo ve todos los días y se divierte mucho con sus ocurrencias.

Son muchos los fanáticos que le dedican al actor mensajes, videos y tuits en redes sociales, donde expresan la admiración que sienten por él. De hecho hace poco, un hombre demostró lo fanático que es del conductor y se hizo un tatuaje en su honor.

El tatuaje que un fanático se hizo de la cara de Darío Barassi y de su hija Captura eltrece

Enterado de esto, no pudo disimular su sorpresa y de hecho, mostró en su celular la foto del tattoo. Allí se podía observar que no solo él formaba parte del diseño, sino que el fanático incluyó a su hija Emilia, a quien apoda cariñosamente ‘la Pipi’.

No es novedad el revuelo que causa Barassi con sus apariciones y ocurrencias en la televisión. Pero es en las redes sociales donde cuenta con un nutrido grupo de fanáticos, pero también de fuertes detractores que rechazan su particular manera de animar el programa.