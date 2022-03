Premios Oscar 2022: #OscarFanFavorite, el hashtag para participar por Twitter

Este domingo 27 de marzo la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebra la 94ª edición de sus premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Con mucha expectativa y una imponente alfombra roja, desde las redes sociales los usuarios siguen el minuto a minuto de este evento tan esperado.

En esta nueva entrega se sumará una categoría que es muy esperada, ya que habrá un premio otorgado por el público. ¿Cómo será la votación? a través de Twitter. Con el hashtag #OscarFanFavorite se cada persona podrá sumar su sufragio virtual.

Jessica Chastain en la alfombra roja de los premios Oscar (Foto: McIntyre/Getty Images/AFP) Emma McIntyre - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Semanas atrás, desde la cuenta oficial de La Academia en Twitter anunciaron que hasta el 3 de marzo los internautas iban a tener la posibilidad de votar por su película favorita de 2021. La modalidad era más que sencilla porque lo único que tenían que hacer luego de su elección era agregar los hashtags #oscarfanfavorite y #sweepstakes.

Esta nueva categoría tiene como objetivo de alguna manera “democratizar” el premio y dejar la elección en manos de quienes al fin de cuentas hacen que la industria funcione: el público.

La categoría se estrena este año (Foto: Captura Twitter/@TheAcademy)

Los usuarios que no tienen cuenta en la red social del pajarito también pudieron elegir su film de entre una lista proporcionada por la Academia en el sitio OscarsFanFavorite.com. Quienes participaron lo hicieron por un premio: la posibilidad de ganarse un lugar en la ceremonia de 2023 en Los Ángeles.

Pero esa no es la única no novedad de este año. Y es que La Academia propuso también otra categoría denominada #OscarCheerMoment (momento alegre de los Oscar) para que los internautas elijan la mejor escena de las películas estrenadas en 2021 y hasta les propuso algunas opciones: Avengers: Endgame, Dreamgirls; La Liga de la Justicia de Zack Snyder; Matrix Resurreciones y Spider-Man: No Way Home

Los resultados de estas categorías podrán verse durante la ceremonia de esta noche.

Will Smith y Jada Pinkett en los premios Oscar (Foto: Mike Coppola/Getty Images/AFP) Mike Coppola - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una ceremonia esperada, pero marcada por protocolos por Covid

Si bien este año hay mucha expectativa porque, a diferencia del 2021, esta vez será presencial al 100%, lo cierto es que aún siguen vigentes algunos protocolos por la pandemia de Covid-19. Aquellos espectadores que quieran ingresar al teatro donde se realiza la ceremonia deberán presentar un certificado de vacunación y dos pruebas PCR con resultado negativo. Estas medidas no alcanzan a los artistas nominados.

El Oscar es el premio más deseado por los actores dentro de la industria cinematográfica (Crédito: AFP)

Jane Campion, la directora favorita de la entrega

En esta nueva edición, la película que se posiciona como la preferida es The Power of the Dog (El poder del perro), de Jane Campion, que tiene 12 nominaciones.

Jane Campion en la alfombra roja de los Premios Oscar (AP Photo/John Locher) John Locher - Invision

Si la directora logra llevarse la estatuilla se convertiría en la tercera en la historia de los premios en lograrlo, detrás de Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, 2010) y Chloé Zhao (Nomadland, en 2021).