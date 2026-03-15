El cambio de look de Pedro Pascal para los Oscar que revolucionó las redes
El actor chileno llegó al Dolby Theater de Los Ángeles con una nueva imagen y los fanáticos no tardaron en reaccionar
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Pedro Pascal llegó a la alfombra roja de los Premios Oscar en el Dolby Theater de Los Ángeles y causó furor con su look. Pero, no precisamente por su camisa blanca con una vistosa flor de plumas y pantalones negros de Chanel, sino por su nueva apariencia: le dijo adiós al bigote y a la barba y lució completamente afeitado y con anteojos. Como era de esperarse, los fanáticos no tardaron en expresar sus opiniones al respecto.
“Pedro Pascal parece que bebió de la fuente de la juventud”; “Pedro Pascal sin bigote y barba es lo más extraño que verás hoy en los Oscar” y “Sí, Pedro Pascal se deshizo de su característico bigote para la alfombra roja de los Oscar 2026. ¡Los fans están impactados!“, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de X. Aunque algunos le dieron el visto bueno a esta nueva apariencia, otros le bajaron el pulgar y manifestaron su preferencia por su bigote.
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