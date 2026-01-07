El impresionante itinerario de cumpleaños de Juli Poggio: catamarán privado, boliche y un parque acuático

Julieta Poggio está a días de celebrar sus 24 años y decidió hacerlo a lo grande. Con la cuenta regresiva en marcha, la exjugadora de Gran Hermano sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales el itinerario completo de su cumpleaños, un plan de tres días que incluye catamarán, boliche, after beach y hasta un parque acuático cerrado exclusivamente para sus invitados.

El festejo comenzará el viernes 9 de enero, día en el que Juli cumple años, pero se extenderá durante todo el fin de semana. Entusiasmada por la cercanía de la fecha, la joven publicó una historia de Instagram con un contador y un mensaje que anticipó el clima de celebración: “Se viene mi cumpleaños amiguitos. Temporada de Capri”, escribió.

La emoción de Julieta Poggio por su cumpleaños número 24 (Foto: Historias de Instagram @poggiojulieta)

Minutos después, Poggio mostró la invitación que recibieron sus amigos por WhatsApp, donde detalló paso a paso cada una de las actividades. “Tranqui el itinerario para mis amigos, acá se festeja tres días”, aclaró con humor, consciente de que el plan no pasa inadvertido. Según el cronograma compartido, los festejos arrancarán el jueves 8 de enero con un catamarán privado de 12 a 15.30, reservado solo para el grupo íntimo.

Luego, el plan continúa con un after beach en el parador Zebra, ideal para ver el atardecer, tomar tragos y seguir la previa. La jornada cerrará con una cena en el hotel pasada la medianoche, momento en el que Juli soplará las velitas. El viernes 9, día de su cumpleaños, la celebración seguirá con un asado y pileta en la terraza de su edificio. Más tarde, el grupo se trasladará a una función de Corto Circuito y, entrada la noche, viajarán en combi rumbo a La Fábrica, donde la consigna será bailar “hasta el amanecer”.

El itinerario completo del cumpleaños de Julieta Poggio (Foto: Historias de Instagram @poggiojulieta)

Lejos de bajar el ritmo, el cierre está previsto para el sábado 10 de enero, con una propuesta que terminó de sorprender a todos: un parque acuático cerrado exclusivamente para el grupo en Laguna Azul, a partir de las 14 horas. El plan incluye almuerzo y cerveza, con una consigna clara para los invitados: “Traigan malla, energía y regalo. Los amo”.

A su vez, Juli Poggio compartió algunas imágenes de la decoración que estuvo planeando y algunos regalos que les dará ella misma a sus invitados. Como por ejemplo, gran cantidad de gorros vaqueros para tener una temática campestre, potes de espuma para jugar, serpentinas, vasos de colores y globos brillantes para formar la palabra ‘feliz cumpleaños’ y el número 24. “¿Se nota que amo mi cumple?“, preguntó irónicamente a sus seguidores.

Los preparativos de Juli Poggio para su cumpleaños (Foto: Historias de Instagram @poggiojulieta)

En redes sociales, los fanáticos de la influencer no pudieron dejar de mostrar su sorpresa al ver la gran cantidad de ideas que Juli Poggio planeó para su cumpleaños. “Que ganas de ser su amiga”, “Me cansé de solo leerlo, juventud divino tesoro”, “Si yo fuera Juli Poggio viviría como ella” y “Debería hacer algo para y con los fans, a mí me haría mucha ilusión festejar algo con ella y entre todas”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en X al respecto.