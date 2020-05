La periodista arremetió contra el feminismo a raíz de las prisiones domiciliarias a abusadores y desde el colectivo de Actrices Argentinas le respondieron. Fuente: LA NACION

La conductora Viviana Canosa , quien se manifiesta y milita a favor de las "dos vidas", lanzó fuertes críticas a Actrices Argentinas sobre las prisiones domiciliarias de presos por violaciones o violencia de género tras la amenaza de Covid-19 en las cárceles . A raíz de eso, el colectivo feminista le respondió en redes.

Todo comenzó cuando en el medio de una entrevista con el diputado nacional Luis Juez , Canosa sostuvo: "Ahora, acaban de salir un montón de violadores, de asesinos y las feministas, viejo, no tengo la más p... idea dónde están. Cuando nos conviene, nos queda cómodo; ahora, cuando hay que meterse con el poder, casi te da un poco de miedo. Mejor, quedate en tu casa".

El fragmento de la entrevista fue subido por el periodista de espectáculos Ángel de Brito , que expuso lo dicho por Canosa, la arrobó y generó el esperado revuelo en las redes sociales.

Cabe destacar que días atrás, cuando explotó la polémica de la prisiones domiciliarias de presidiarios por el coronavirus , Actrices Argentinas lanzó desde su cuenta una sentida carta expresando estar en contra de la decisión de jueces respecto a darle prisión domiciliaria a presos por delitos de abuso sexual o violencia de género.

Pero al parecer la conductora y exIntrusos, no vio dicha noticia y arremetió contra las feministas sin siquiera explicar, acaso, por qué son ellas las que deben o no actuar y no los jueces que, en todo caso, deciden dichas prisiones domiciliarias.

A raíz del comentario, actrices integrantes de la organización como Dolores Fonzi o Julieta Díaz , salieron a responderle a la periodista a través de tuits fulminantes. Fonzi, al nombrarla, recordó cuando Canosa auspició de conductora de un evento en contra del aborto legal e hizo una ecografía de un embarazo en vivo arriba de un escenario.

"Viviana Canosa, gracias por recordar la causa. Si, Darthes está guardado, en la casa q tiene en Brasil donde huyó cómo rata después de la denuncia. "Las feministas son culpables de todo" menos, de tener que verte haciendo ecografías en la plaza de congreso x biyuya. Eso si que no", tuiteó Fonzi.

Julieta Díaz publicó un tuit destinado a Canosa: "Qué pena que una mujer se ponga en contra de un movimiento de mujeres que hace lo q puede y que ha logrado mucho. Qué pena que sea cómplice de la mierda de la ley patriarcal. Qué pena que utilice un espacio importante para algo tan desagradable".