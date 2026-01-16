Tiene solo tres capítulos y en pocas horas se volvió furor en Netflix por su contenido cargado de suspenso

Apenas dos semanas después de lo que fue el final de Stranger Things, Netflix continúa con las novedades y lanzó la serie Agatha Christie: Las Siete Esferas (Agatha Christie’s Seven Dials), la cual se estrenó este 15 de enero. La misma es una producción dramática y de suspenso que está basada en un libro de la reconocida escritora y dramaturga británica, y está protagonizada por Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman.

A través de la descripción de la propia plataforma, informaron: “En esta adaptación de la atemporal novela de misterio de la Reina del Crimen, la joven e intrépida aristócrata lady Eileen ‘Bundle’ Brent investiga el asesinato de su pretendiente, que tuvo lugar en la casa de su familia. A lo largo de tres episodios llenos de giros y momentos inesperados, Bundle emprende una carrera contra el tiempo para hallar al culpable”. Con una duración de 161 minutos, la serie se presta a verla sin parar, ya que esto suma aproximadamente dos horas y media, la típica longitud de una película.

Mia McKenna-Bruce y Helena Bonham Carter son las principales protagonistas de esta nueva serie Netflix

De qué trata cada episodio de Las Siete Esferas

Por el lado de sus capítulos, la plataforma de streaming reveló los nombres y brindó una pequeña descripción del contenido de cada uno de ellos:

Battle entra en escena (53 min): La desesperada misión de Bundle de encontrar al asesino la lleva de los sórdidos bajos fondos de Londres a un encuentro en una casa de campo que podría cambiar la historia.

El dedo acusador (56 min): Luego de que la policía atrapara a un intruso y Battle encontrara dos balas, Bundle descubre algo impactante. ¿Podrá desenmascarar a la mente maestra responsable de todo?

Mia McKenna-Bruce será la principal atracción de esta serie con su interpretación de Lady Bundle Brent Netflix

Cómo es el elenco completo de la serie

Netflix se encargó de diferenciar quiénes son los integrantes del reparto principal de Agatha Christie: Las Siete Esferas y quiénes aparecerán como personajes recurrentes:

Principales

Mia McKenna-Bruce como Lady Bundle Brent.

como Lady Bundle Brent. Edward Bluemel como Jimmy Thesiger.

como Jimmy Thesiger. Iain Glen como Lord Caterham.

como Lord Caterham. Martin Freeman como el superintendente Battle.

como el superintendente Battle. Helena Bonham Carter como Lady Caterham.

Recurrentes

Hughie O’Donnell como Bill Eversleigh.

como Bill Eversleigh. Nyasha Hatendi como el Dr. Cyril Matip.

como el Dr. Cyril Matip. Alex Macqueen como George Lomax.

como George Lomax. Nabhaan Rizwan como Ronny Devereux.

como Ronny Devereux. Corey Mylchreest como Gerry Wade.

como Gerry Wade. Dorothy Atkinson como Lady Maria Coote.

como Lady Maria Coote. Mark Lewis Jones como Sir Oswald Coote.

como Sir Oswald Coote. Tim Preston como Rupert ‘Pongo’ Bateman.

como Rupert ‘Pongo’ Bateman. Ella-Rae Smith como Loraine Wade.

Crítica a Agatha Christie: Las Siete Esferas

A lo largo de los tres episodios, la miniserie “moderniza” el texto original de la novela de Agatha Christie y procura que “pase algo todo el tiempo” para mantener la atención del espectador. El libro en el que está basada la producción de Netflix, es decir, El misterio de las siete esferas, pertenece a un período de transición en el corpus narrativo de la escritora, algo fundamental para entender la propuesta de la plataforma de streaming.

Ambientada en la campiña inglesa de 1925, Las Siete Esferas comienza con una fiesta en una lujosa mansión, donde un grupo de jóvenes de clase alta decide hacerle una broma inocente a un amigo, que siempre duerme hasta tarde. La idea es esconder ocho despertadores en su habitación, para que suenen al mismo tiempo. Al día siguiente, los relojes hacen su trabajo, pero nadie se levanta. Cuando entran al cuarto, encuentran al muchacho muerto en su cama.

Ambientada en Inglaterra en 1925, la historia arranca con una fiesta de alta sociedad en una mansión rural

Las Siete Esferas es un experimento que deja una pregunta concreta: ¿cuánta energía contemporánea puede absorber un misterio de 1929 sin perder su encanto? Los creadores de esta producción entienden que mucho, y por eso buscaron una Agatha Christie inquieta y joven. El material respondió y el resultado está a la vista. Los puristas en relatos de misterio la verán de reojo; mientras el resto la disfrutará como una oferta más entre tantas que pueblan el catálogo de la plataforma. ¿Es una falta de respeto a la obra de la autora? Para nada. ¿Es un reverdecer de su estilo e impronta, de cara a una recuperación de sus relatos para las nuevas generaciones? Tampoco.