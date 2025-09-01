Qué anunciaron Charly García y Sting

El 25 de octubre se estrenará una colaboración musical entre Charly García, referente del rock argentino, y Sting, exlíder de The Police. El anuncio del proyecto en conjunto se realizó a través de redes sociales y generó gran expectativa entre sus seguidores.

El anuncio de Charly García y Sting

Charly García y Sting colaboraron en una canción que se lanzará el 25 de octubre. El anuncio se realizó a través de un posteo en redes sociales con la frase: “Lo estoy haciendo a mi manera”. Según pudo saber LA NACION, se trata de una canción en la que ambos músicos trabajaron juntos.

El anuncio de Charly García y Sting en Instagram (Fuente: @charlygarcia y @theofficialsting)

En febrero de este año, Sting y Charly García compartieron una cena en la que conversaron en el camarín del Movistar Arena. Este encuentro fue el inicio de la colaboración que se anuncia.

¿Cómo se conocieron Charly García y Sting?

La relación entre Sting y Charly García tiene un hito importante: compartieron escenario en el concierto de Amnistía Internacional en River Plate en 1988, durante la gira Sting 3.0. Luego de eso, hubo una cena que los unió.

Sting y Charly García , en los camarines del Movistar Arena DF entertaiment

Alejandro Lerner, presente en la cena de febrero, destacó el rol de Dominic Miller en la relación entre Sting y Argentina. “La relación con Sting empieza por mi amistad con Dominic Miller, con quien somos amigos desde hace 25 años”, explicó a LA NACION.

Miller conoció a Lerner en el castillo francés de Miles Copeland, manager de The Police. “Nos conocimos por una invitación de Miles a su castillo. Es el mismo que aparece en el video de ‘Bring on the Night’”, detalló el cantante argentino y agregó: “Una vez por año invita a compositores de distintas partes del mundo a un camp de composición de 10 días para trabajar en colaboración. Cuando llego, se me acerca un flaco con remera negra desgastada. ‘Yo también soy argentino, che’, me dice. Era Dominic. De ahí en más nos hicimos muy amigos y colaboramos muchas veces en nuestros discos. De hecho hace muy poco grabamos en mi estudio de Los Ángeles y allí me contó que venía a la Argentina”.

Alejandro Lerner estuvo presente durante el encuentro entre Charly García y la banda británica en el Movistar Arena @alelernerok

Lerner describió su encuentro con Sting en una cena con Dominic Miller, el baterista Chris Maas y amigos y allegados locales como Charly García y el productor de los dos conciertos de Sting en el Movistar Arena, Diego Finkelstein, donde recordó tener una charla “muy casual” con el cantante de The Police. Habíamos estado en una cena el día anterior muy relajada. Pudimos charlar de cosas casuales. Con Dominic sí hablé más porque somos muy amigos. No quiero ser cargoso. Entiendo esa situación en la que muchos quieren hablar con el gran protagonista porque vivo una realidad compatible. Cada vez que estuve con él fue muy afectuoso conmigo y ya me siento un poco más integrado a su núcleo cercano”.

El vínculo entre Sting y Charly García

En 1988, Sting compartió escenario con Charly García

Sting, reconocido por su trabajo solista y como líder de The Police, es un ícono de la música a nivel mundial. Canciones como “Roxane”, “Message in a Bottle”, “Walking on the Moon”, “So Lonely”, “Englishman in New York”, “Next to you” y “Every Breath you Take” son himnos. A lo largo de su carrera, Sting vendió 100 millones de álbumes y ganó 17 premios Grammy.

La primera visita de Sting a Argentina fue en 1980, cuando The Police alcanzaba la fama internacional. Desde entonces, el músico inglés visitó el país en numerosas ocasiones. En diciembre de 1987, se convirtió en el primer rockero en llenar el estadio de River Plate. En la gira Derechos Humanos Ya de Amnistía Internacional, Sting compartió escenario con Charly García y León Gieco.

