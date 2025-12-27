Qué dice el nuevo parte médico de Christian Petersen

Christian Petersen fue trasladado el viernes 26 de diciembre al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde continúa su tratamiento luego de haber permanecido más de diez días internado en San Martín de los Andes. La información fue confirmada por fuentes de la institución médica, que este sábado difundieron el primer parte oficial sobre su estado de salud desde su ingreso al centro privado.

Según el comunicado firmado por el doctor Norberto Mezzadri, director médico del Hospital Alemán, el traslado sanitario se realizó “sin complicaciones” y permitió que el paciente continúe su atención en un establecimiento de mayor complejidad. “Al arribar al Hospital, el paciente se encontraba estable y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención”, detallaron.

En el mismo texto, la institución señaló que acompaña a la familia de Petersen y que mantendrá una comunicación permanente, “respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica”.

El comunicado oficial compartido por el Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen (Foto: Documento del Hospital Alemán)

El reconocido chef, de 56 años, había sufrido una descompensación mientras realizaba una excursión para ascender al volcán Lanín. A partir de ese episodio, fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde su cuadro fue considerado delicado durante los primeros días. Según informaron medios locales, en el primer contacto médico se detectó una fibrilación auricular, lo que motivó su internación en terapia intensiva.

El portal Realidad Sanmartinense explicó que la situación se inició cuando el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buen estado físico. Tras dar aviso al guardaparque, se activó el protocolo de emergencia. En ese momento, Petersen fue estabilizado y quedó bajo cuidados intensivos, con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro hemodinámico inestable.

Durante varios días, los médicos evaluaron la posibilidad de trasladarlo a Buenos Aires, aunque la gravedad del cuadro había impedido concretarlo de inmediato. Finalmente, el viernes se realizó el operativo sanitario que permitió su ingreso al Hospital Alemán.

El comunicado de la familia de Christian Petersen por Navidad

En la víspera de Navidad, la familia del chef había difundido un comunicado a través de redes sociales para llevar tranquilidad y agradecer el apoyo recibido. “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico”, explicaron.

En ese mensaje también señalaron que la situación inicial derivó en una descompensación multiorgánica, que fue evolucionando día a día, y destacaron la importancia del acompañamiento y las muestras de afecto recibidas.

El saludo de la familia de Christian Petersen a los médicos que lo acompañaron en su tratamiento inicial

Por su parte, Roberto Petersen, hermano del chef, compartió un mensaje que luego fue replicado en la cuenta oficial de Christian. “Quiero agradecer de corazón los mensajes de todos estos días tan difíciles para nuestra familia”, escribió. Además, destacó la evolución favorable y el trabajo del equipo médico del Hospital de San Martín de los Andes: “Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo médico y a la fuerza que lo caracteriza”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA