Julieta Poggio habló sobre la salud de Thiago Medina y la reconciliación con Romina Uhrig

Este lunes se vivió una nueva edición de los Martín Fierro, la gala que reúne a las figuras más destacadas de la televisión argentina y premia a los programas y profesionales que sobresalieron durante el último año. Más allá de la entrega de estatuillas, la velada se convirtió en un espacio de encuentro para las figuras del mundo del espectáculo. Entre ellos, Julieta Poggio, exconcursante de Gran Hermano, se destacó no solo por su presencia, sino también por referirse a la salud de su amigo y excompañero Thiago Medina y por comentar su acercamiento con Romina Uhrig.

Durante la gala, Julieta Poggio se refirió al éxito de la obra que protagoniza, Buscando a Patito Feo, destacando la buena recepción del público y la energía que transmite en el escenario. Además, habló sobre el estado de salud de Thiago Medina, quien continúa su recuperación tras el grave accidente vial que lo mantuvo internado en terapia intensiva, mostrando preocupación y solidaridad por su amigo.

Julieta Poggio dejó en claro su emoción a la mejoría en el estado de salud de Thiago Medina (Foto: Captura Instagram/@poggiojulieta)

En diálogo con Ciudad Magazine, Julieta expresó: “Thiaguito está mucho mejor, por suerte. Es una alegría enorme. Sus avances son pequeños, pero para nosotros significan mucho. Lo estoy acompañando con todo mi corazón”. Cabe destacar que la última información sobre la salud del joven había sido compartida por Daniela Celis, quien llevó tranquilidad a los seguidores de Medina al informar, mediante una historia de Instagram el lunes, que le retiraron la ventilación mecánica y que logró “hablar con él”.

Julieta Poggio habló sobre su acercamiento con Romina Uhrig en medio del difícil momento de Thiago Medina (Fuente: Instagram/Daniela Celis)

Por otro lado, al ser consultada sobre su reconciliación con Romina Uhrig, Julieta afirmó: “Hay cosas que son más importantes”. Las ex Gran Hermano 2022 se habían distanciado tras el confuso encuentro de Romina con Lucca Bardelli, exnovio de Julieta. De todas formas, la lucha de Thiago por recuperar su salud y la necesidad del apoyo incondicional de Daniela hicieron que ambas dejaran atrás sus diferencias.

Qué se sabe de la salud de Thiago Medina

Thiago Medina protagonizó hace más de 15 días un siniestro vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Desde entonces permanece internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, estable aunque con los pulmones muy comprometidos, en un estado que mantiene en alerta a familiares y seguidores.

Daniela Celis dio detalles de la conversación con Thiago Medina

Ahora, su expareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis, llevó tranquilidad a los seguidores de Medina luego de comunicar el lunes mediante una historia de Instagram que le retiraron la ventilación mecánica y que logró “hablar con él”. Según precisó, las primeras palabras de Thiago fueron sobre sus hijas, un momento que llenó de emoción a quienes siguen de cerca su recuperación.

Daniela Celis compartió el parte médico de Thiago Medina y confirmó que le quitaron la ventilación mecánica (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

El día anterior, Daniela había informado que experimentó una “mejoría de los parámetros respiratorios”, lo que generó esperanza entre familiares y seguidores. “Se encuentra en recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición”. Además, aclaró: “Continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables bajo cobertura antibiótica”. Antes de concluir, reiteró: “Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros”.