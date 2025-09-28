Daniela Celis dio a conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina este domingo 28 de septiembre

Este domingo, Daniela Celis publicó en las historias de Instagram un comunicado sobre la salud de Thiago Medina, con el fin de llevar tranquilidad a los seguidores del joven de 22 años. Como desde el inicio de la internación, la expareja y madre de sus hijas, Aimé y Laia, desarrolló el último parte médico y explicó el tratamiento que recibe con motivo de una pronta recuperación.

Medina se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en la localidad de Moreno, tras el accidente que sufrió el 12 de septiembre, luego de colisionar en moto contra la parte trasera de un auto en la avenida General San Martín, del mismo partido bonaerense. Su situación pasó de inestable y crítica a una esperanzadora mejoría gracias a las dos operaciones quirúrgicas de los médicos. Desde ese entonces, el ex Gran Hermano 2022 continúa bajo observación clínica y con pronóstico reservado.

El comunicado sobre la salud de Thiago Medina que publicó Daniela Celis (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

En un reciente mensaje Celis escribió: “Thiago continúa internado en la UTI. Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición”.

Además, aclaró: “Continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables bajo cobertura antibiótica”. Antes de concluir con el informe, insistió: “Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros”.

Daniela y Thiago junto a sus hijas (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

El posteo de Celis vino aparejado del parte médico que dieron a conocer los especialistas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, antes de iniciar este fin de semana. En él explayaron ciertas mejorías del paciente: “Medina pudo superar adecuadamente los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso. Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”.

Reconstrucción del accidente

Si bien no se esclareció cómo sucedió el accidente vial, se presume que la mala señalización de la avenida General San Martín (ex Ruta 7), habría influido en el choque. Debido al impacto, Medina fue asistido de inmediato por el personal médico, donde le operaron uno de los pulmones comprometidos y le extirparon el bazo.

Más tarde presentó un cuadro de fiebre, por lo que fue sometido a un análisis clínico de cultivo para descartar la presencia de una bacteria o infección. Gracias a los antibióticos que le suministraron, su situación mejoró, por lo que recibió una segunda intervención quirúrgica de su parrilla costal, a fin de proteger algunos órganos dañados. Como sus pulmones, que estancan su progreso médico y complican su salud.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva, según informó Daniela Celis (Foto: Instagram @thi4go_km)

“Se presentó un tapón de mocos, atelectasia, que está siendo tratado con kinesióloga”, indicó Daniela Celis el 22 de septiembre. Al día siguiente reveló que este cuadro se resolvió y dio el nuevo parte médico: “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado”.

La hermana de Thiago rompió en llanto y pidió por un millagro

Ante lo que mencionó Celis, el 24 de septiembre Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, compartió un texto en el que reveló: “Se encuentra en un momento muy delicado de salud. Los médicos nos informaron que los pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo. Estamos esperando un milagro y creemos en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación y por la fortaleza de todos los que lo amamos”.

De esta manera, y según lo que informó recientemente Daniela Celis, Medina habría presentado ciertas mejoras conforme a lo esperado. Solo hace falta aguardar al próximo parte para conocer en profundidad la efectividad del tratamiento.