La palabra de Ricardo Darín tras el nacimiento de su primer nieto: “Es precioso y está muy bien”

Ricardo Darín (69) rebosa felicidad tras la llegada de su primer nieto, el bebé de Chino Darín (37) y Úrsula Corberó (36) que ayer nació en una clínica de Barcelona. Ahora, el flamante abuelo habló con LA NACION a un día de darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia.

El fin de semana, horas antes del nacimiento de su primer hijo, Úrsula Corberó paseó por las calles de España con Ricardo Darín tomada del brazo (Fuente: Instagram/@ursulolita)

“Estamos todos muy bien. Principalmente Úrsula y el bebé. Gracias”, fue el mensaje del protagonista de El Eternauta ante la consulta de este medio. Horas antes, al aire de Desayuno Americano (América), el periodista Luis Bremer dio a conocer el testimonio del actor, que se instaló en España junto a su mujer Florencia Bas y su hija Clara para acompañar a los padres primerizos.

“Todos están muy bien, por suerte. Nació alrededor del mediodía en Barcelona, creo que a las 11 y algo. El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices”, dijo Ricardo Darín.

Los flamantes padres todavía no dieron a conocer cómo se llama su bebé. ¿Seguirán la tradición familiar y lo nombrarán Ricardo? (Foto: Instagram @chinodarin)

En una reciente entrevista con El País de Uruguay, el actor aseguró que estaba “emocionado pero con mucha prudencia” y hasta comentó que seguramente iba a llorar cuando conociera a su nieto. Incluso, reveló que él fue uno de los primeros en enterarse que su hijo iba a ser padre. “Por una cuestión de prudencia, él decidió no hacerlo extensivo. Me lo contó porque estaba en un momento complicado y me pidió que charláramos para solucionar el tema logístico. De paso me dijo: ‘Preferiría que no dijeras nada hasta tanto esto no esté confirmado, después de los tres meses’. Y eso hice. Por supuesto que me valió que me sacaran la tarjeta roja en mi casa. Mi mujer me dijo: ‘¿Cómo no me contaste?’. Pero él me pidió por favor, ¿qué voy a hacer?“, relató.

La mesa familia de los Darín: Ricardo y Florencia Bas junto a sus hijos Chino y Clara, Úrsula Corberó y sus sobrinos Antonia y Fausto Bengoechea durante la estadía de los flamantes padres en Argentina entre octubre y noviembre pasados

En septiembre, durante su estadía en Madrid por las funciones de la obra de teatro Escenas de la vida conyugal que protagoniza junto a Andrea Pietra, Darín se emocionó al hablar con Andy Kusnetzoff de la dulce noticia. “Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos”, expresó en Perros de la calle (Urbana Play). “Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría; en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, señaló.

“Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela, le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”, bromeó con su característico humor sobre su primera vez como abuelo.

Ricardo Darín contó cómo se enteró de que va a ser abuelo

Úrsula Corberó hizo público su embarazo el pasado 9 de septiembre a través de Instagram. “Esto no es IA”, escribió la actriz de La casa de papel, despejando todo tipo de duda sobre la veracidad de la imagen.

Fiel a su bajo perfil, la pareja decidió transitar el embarazo con el mayor hermetismo posible. A pesar de su popularidad, ambos optaron por preservar su intimidad y solo publicaron en sus redes sociales algunas imágenes que daban cuenta del crecimiento de la panza de la actriz.

El posteo con el que Úrsula Corberó anunció que estaba en la dulce espera (Foto: Captura Instagram/@ursulolita)

Uno de los mayores interrogantes era el sexo del bebé, puesto que, en los últimos meses, surgieron varios indicios de que podría ser un varón. Desde la foto de unos escarpines celestes que Corberó publicó durante su estadía en Buenos Aires a fines de noviembre hasta la foto de un body del mismo color que Clara Darín, la hija menor de Ricardo, subió días atrás, dando a entender que tendría un sobrino. Ninguno de los actores se pronunció al respecto, pero ahora, tras el nacimiento, las especulaciones se volvieron certezas.