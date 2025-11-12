Qué dijo la China Suárez luego de que Luzu le cancelara la entrevista

La abrupta cancelación de la entrevista de la China Suárez en Luzu TV generó controversia, luego de que se confirmara que Diego Leuco iba a entrevistar a la actriz. Inicialmente, se adjudicó la decisión a ella, pero el periodista explicó que un malentendido de producción en torno a una posible participación de Nico Occhiato fue el detonante.

Qué dijo la China Suárez sobre su entrevista en Luzu TV

La actriz usó su cuenta de X para aclarar su postura y desmentir las especulaciones. “Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia, no las puse yo”, escribió y sostuvo su preferencia por Leuco como entrevistador: “Ellos querían que fuera a Nadie dice nada, y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado antes y la había pasado muy bien”. De esa manera, reafirmó que todo se debió a un malentendido en la organización.

La china Suárez habló sobre su entrevista en Luzu TV (X: @chinasuarez)

Diego Leuco y su versión sobre la entrevista

El conductor de Luzu TV detalló cómo evolucionaron los cambios en la organización de la entrevista con la actriz y qué motivó la cancelación. “La primera opción había sido la posibilidad de que estuviera en Nadie Dice Nada y creo que ahí había una imposibilidad de la grilla. Después estaba la idea de hacerlo en AQN o en Patria y Familia, que son dos programas también que tranquilamente podíamos hacer esa nota y que pasara algo copado. Creo que con Patria y Familia había también una cuestión de horarios por parte de la China”, explicó el periodista.

Leuco reveló su intención de hacer una entrevista a fondo. “Sentía que era la oportunidad de decir, ‘hagamos una cosa distinta, más profunda, vamos al hueso’. Obviamente, es una persona con la que si vas a hacer una entrevista hay que hablar de todo”, admitió y señaló que la propuesta no tuvo eco en el entorno de la actriz. “Pensamos en hablar de los bolonquis, metemos profundidad, y después sí, jodemos, hinchamos las bolas, hablamos de la serie... A eso nos dijeron que no”, agregó.

Diego Leuco habló sobre la entrevista a la China Suárez en medio de los rumores

En cuanto a la controversia sobre la posible participación de Occhiato dijo: “Empezamos a recibir esta cuestión de si podía estar Nico o no podía estar Nico en algún momentito de la entrevista. Él no podía. Era tan simple como eso”.

Nico Occhiato explica los motivos de la cancelación de la entrevista

El conductor de Nadie Dice Nada abordó el tema en un móvil para A la Barbarossa (Telefe), con el fin de aclarar lo sucedido. “No puedo creer este quilombo. No opino, cuento lo que sucedió. Es lo que dijo hoy Diego (Leuco). Nos ofrecen hacer la nota como les llega a los canales cuando hay que hacer prensa de alguna película y nos ofrecen hacer la nota para Nadie Dice Nada, del lunes para hoy”, explicó.

Nico Occhiato rompió el silencio sobre la entrevista fallida de la China Suárez en Luzu TV

Occhiato añadió que la decisión de cancelar la entrevista en su programa obedeció a la programación del ciclo. “Nosotros ya tenemos la semana armada, el programa está yendo para otro lado y como programador creía que tanto Diego en Antes Que Nadie como Fede Popgold le podían hacer una mejor nota periodística a la China”, explicó.

Además, aclaró su supuesta participación. “Ayer nos empezamos a enterar de esto de que, al aparecer, querían que aparezca yo en algún momento de la nota y ahí es cuando decimos ‘para, el programa Antes Que Nadie son los chicos y yo nunca me metí en una nota, ¿por qué lo haría?’”, sostuvo y negó cualquier enojo: “¿Cómo voy a estar enojado? Me enojan otras cosas. Fue algo que le llegó a la producción del programa que yo interviniera en algún momento (de la entrevista)”.

