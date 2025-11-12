Nico Occhiato rompió el silencio sobre qué pasó con la nota de la China Suárez en Luzu TV: “El programa va para otro lado”

La sorpresiva cancelación de la entrevista entre Diego Leuco y la China Suárez en Luzu TV generó todo tipo de comentarios y versiones en el ambiente del espectáculo. Aunque en un principio se dijo que la decisión habría sido de la actriz, el propio conductor aclaró que en realidad se trató de un malentendido de producción vinculado a la posible presencia de Nico Occhiato durante la charla. Luego de un día de especulaciones, el fundador de la plataforma de streaming rompió el silencio y dio una explicación contundente sobre lo sucedido.

Después de las especulaciones que circularon en torno al tema, Nico Occhiato decidió dar su versión de los hechos y aclarar qué fue lo que realmente pasó. En una nota que compartieron en A la Barbarossa (Telefe), el conductor fue contundente al hablar del tema: “No puedo creer este quilombo. No opino, cuento lo que sucedió. Es lo que dijo hoy Diego (Leuco). Nos ofrecen hacer la nota como les llega a los canales cuando hay que hacer prensa de alguna película y nos ofrecen hacer la nota para Nadie Dice Nada, del lunes para hoy”, comenzó diciendo.

Nico Occhiato explicó qué pasó con la entrevista de la China Suárez que nunca se hizo (Captura: Telefe)

Y agregó: “Nosotros ya tenemos la semana armada, el programa está yendo para otro lado y como programador creía que tanto Diego en Antes Que Nadie como Fede Popgold le podían hacer una mejor nota periodística a la China”.

A continuación, amplió sus declaraciones para detallar cómo se definió la situación. “Ayer nos empezamos a enterar de esto de que, al aparecer, querían que yo aparezca yo en algún momento de la nota y ahí es cuando decimos ‘para, el programa Antes Que Nadie son los chicos y yo nunca me metí en una nota, ¿por qué lo haría?’”, sostuvo. También, consultado sobre si la situación le había generado malestar, Nico Occhiato fue contundente: “¿Cómo voy a estar enojado? Me enojan otras cosas. Fue algo que le llegó a la producción del programa que yo interviniera en algún momento (de la entrevista)”, explicó el conductor, intentando bajarle el tono a la polémica.

Qué dijo Diego Leuco sobre la nota con la China Suárez

Diego Leuco habló de la polémica que se generó por la nota de la China Suárez

En su programa de Luzu TV, Diego Leuco detalló cómo se dieron los cambios en la organización de la entrevista con la China Suárez y los motivos por los cuales finalmente no se concretó. “La primera opción había sido la posibilidad de que estuviera en Nadie Dice Nada y creo que ahí había una imposibilidad de la grilla. Después estaba la idea de hacerlo en AQN o en Patria y Familia, que son dos programas también que tranquilamente podíamos hacer esa nota y que pasara algo copado. Creo que con Patria y Familia había también una cuestión de horarios por parte de la China”, explicó el periodista.

Además, Leuco contó cuál era su intención con la entrevista y qué fue lo que generó el desencuentro. “Sentía que era la oportunidad de decir, ‘hagamos una cosa distinta, más profunda, vamos al hueso’. Obviamente, es una persona con la que si vas a hacer una entrevista hay que hablar de todo”, señaló. Sin embargo, reveló que desde el entorno de la actriz no aceptaron esa propuesta: “Pensamos en hablar de los bolonquis, metemos profundidad, y después sí, jodemos, hinchamos las bolas, hablamos de la serie... A eso nos dijeron que no”. Finalmente, aclaró el punto vinculado la participación de Occhiato: “Empezamos a recibir esta cuestión de si podía estar Nico o no podía estar Nico en algún momentito de la entrevista. Él no podía. Era tan simple como eso”.

La China Suárez rompió el silencio en sus redes sociales (Captura: X @chinasuarez)

En medio del revuelo, la China Suárez decidió ponerle fin a las especulaciones con un mensaje contundente en su cuenta de X. “Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia, no las puse yo”, escribió, desmintiendo los rumores sobre supuestos pedidos de su parte. Luego aclaró que su intención siempre fue ser entrevistada por Diego Leuco: “Ellos querían que fuera a Nadie dice nada, y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado antes y la había pasado muy bien”. Además, reiteró que todo se trató de un malentendido derivado de la organización.