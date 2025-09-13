Qué dijo la esposa de Bruce Willis sobre los daños irreversibles de la enfermedad del actor
En una reciente entrevista con Fox News Digital, Emma Heming Willis reveló lo que podría haberle desencadenado el cuadro que el actor transita
El actor Bruce Willis padece demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que afecta directamente las áreas del cerebro responsables del lenguaje, la personalidad y la conducta. Desde que su diagnóstico se hizo público en 2023, su esposa, Emma Heming Willis, se transformó en una vocera que busca visibilizar la realidad que enfrentan millones de familias en todo el mundo.
En una reciente entrevista con Fox News Digital, la actriz reveló un detalle conmovedor sobre los años previos al diagnóstico. Contó que un accidente durante el rodaje de la película Duro de Matar (1988) podría haber desencadenado uno de los síntomas más tempranos e irreversibles de su enfermedad: la pérdida auditiva.
Qué dijo Emma Heming sobre la enfermedad de Bruce Willis
Según contó su mujer, Bruce no usó protección auditiva durante una escena en la que disparaba debajo de una mesa. Esa omisión le costó una severa pérdida de audición en uno de sus oídos, una lesión que lo acompañó desde entonces. “Eso le quitó gran parte de la audición. Y con el tiempo, todos empezamos a notar que no escuchaba bien. Al principio creí que era eso, que simplemente estaba envejeciendo”, rememoró la modelo.
Durante años, su familia y compañeros asumieron que la dificultad del intérprete para seguir conversaciones o responder con fluidez se debía a ese accidente. Incluso las hijas que el intérprete tuvo con Demi Moore, Rumer y Tallulah Willis, hicieron público este problema y atribuyeron muchas de las desconexiones o respuestas lentas de su padre a las consecuencias del rodaje de la película de acción.
“Comenzó con una especie de vaga falta de respuesta, que la familia atribuía a la pérdida de audición de Hollywood: ‘¡Habla más fuerte! ¡Duro de Matar le arruinó los oídos a papá!’“, recordó Tallulah en una entrevista con Vogue en 2023. Esto fue uno de los primeros signos de algo mucho más profundo.
¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó Bruce Willis?
En su nuevo libro, Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey (Emma y Bruce Willis: El viaje inesperado), la esposa de la estrella de Hollywood narra cómo comenzó a notar cambios sutiles pero persistentes en la conducta de su marido. La desconexión durante las reuniones familiares, la dificultad para entablar conversaciones y la reaparición de su tartamudez, que había logrado controlar desde niño, fueron signos que la alarmaron.
“Todo se sentía extraño. Nuestra relación ya no era la misma, nuestras charlas no fluían como antes”, escribió Emma. Aunque en un principio pensó que era parte del proceso natural del envejecimiento, luego comprendió que algo más grave estaba ocurriendo. También reconoció que desconocía que la falta de empatía podía ser uno de los primeros síntomas de la DFT, una forma poco común de demencia que afecta principalmente a personas jóvenes y que, en el caso de Willis, fue confirmada un año después de que se le diagnosticara afasia, un trastorno del lenguaje.
Semanas atrás se supo que el actor fue trasladado a un hogar de cuidados especiales con atención médica las 24 horas. “Es una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar, pero sabía que Bruce habría querido eso para nuestras hijas por encima de cualquier cosa”, dijo Heming durante una entrevista con ABC News.
