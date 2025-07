Qué dijo Luis Ventura tras ser dado de alta luego de la agresión

El domingo por la tarde, Luis Ventura actual director técnico del Club Atlético Victoriano Arenas, fue agredido en la cancha de Central Ballester. El ataque ocurrió en pleno partido del ascenso, y dejó a Ventura con un fuerte golpe en la cabeza y la necesidad de pasar la noche en observación en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. El hecho impidió su asistencia a la ceremonia de los Martín Fierro a la Radio, donde debía presentarse como presidente de Aptra.

Así agredieron a Luis Ventura durante un partido del ascenso

¿Qué dijo Luis Ventura tras ser dado de alta?

Apenas recibió el alta médica, Ventura habló con la prensa y aseguró: “Esto fue premeditado”. Además, describió el momento del golpe y las consecuencias físicas que sufrió: “Dio todo bien, pero el dolor en la cabeza y el chichón lo tengo”.

Ventura relató que la agresión ocurrió cuando intentaba proteger al arquero de su equipo. “Recuerdo que fui a sacar al arquero, que lo estaban acosando cuatro tipos, uno con un arma blanca. Lo saqué porque era uno de los últimos que quedaba en la cancha y me fui caminando tranquilo porque supuse que conmigo no había bronca”, explicó. Fue entonces cuando recibió el golpe por la espalda. “Vi después en los videos que el tipo viene caminando de frente. Nunca esperé que me pegara donde me pegó. Me pega un poco más arriba, en la sien, y me mata”, aseguró.

El DT del Club Atlético Victoriano Arenase recibió un golpe en la cabeza en medio de una violenta pelea dentro del campo de juego de Central Ballester

El periodista no se guardó nada y apuntó contra los problemas estructurales del fútbol de ascenso. “Esto lo fomentan los malos arbitrajes”, afirmó. Además, denunció la existencia de sobornos entre los jugadores y advirtió sobre la escalada de violencia en las canchas. “Un día van a matar a alguien, como ya pasó, y después se van a lavar las manos y va a caer en el olvido, con gente prófuga, con gente que no la encuentran, con gente que cambia los expedientes y va a la comisaría, como hicieron ayer”, denunció.

Ventura sobre su continuidad como DT

A pesar de la gravedad de la situación, Ventura fue enfático al afirmar que no renunciará a su cargo. “Si lo hiciera, le estaría abriendo las puertas a las grandes mafias que nos cagan a todos los argentinos”, sentenció. “Yo si juego mañana contra Ballester, voy a ir de vuelta y voy a sentarme en el banco. A mí no me van a correr”, sostuvo con vehemencia.

La reacción de la familia de Ventura

La agresión a Luis Ventura generó una profunda preocupación en su familia, quienes expresaron su sentir a través de distintos medios televisivos. Carlos Ventura, su hermano, en Desayuno Americano, describió el ataque como “a traición, vil” y manifestó su inquietud por las posibles secuelas físicas que podría sufrir el periodista. “Cuando tenés un golpe a mansalva en la cara tenés que hacerte una tomografía por las secuelas que te puede dejar”, explicó.

Facundo Ventura habló de la golpiza que sufrió su padre en Mujeres Argentinas (eltrece)

Por su parte, Facundo Ventura, hijo de Luis, llevó tranquilidad al confirmar en Mujeres Argentinas (eltrece) que los estudios médicos realizados a su padre dieron resultados positivos. Sin embargo, también reveló que, a pesar del ataque, Ventura pretendía asistir a la entrega de los Martín Fierro.

Más allá de la preocupación por la salud, Facundo Ventura también compartió una decisión familiar importante. Reveló que, junto a su hermano, planean pedirle a su padre que abandone su rol como director técnico. “No es que esto le genera un ingreso. Si él tiene ganas de dirigir, que dirija las inferiores de Victoriano, o un intercountry, porque la verdad es que el ascenso argentino está muy jodido”, argumentó, dejando entrever el temor por la integridad física de su padre en un ambiente tan conflictivo.

