Los presuntos affaires de Franco Colapinto: de la China Suárez a Nicki Nicole y ahora Maia Reficco

En las redes sociales no se habla de otra cosa que de la supuesta nueva novia de Franco Colapinto. Todo surgió a partir del último posteo en Instagram del piloto argentino, donde compartió un carrusel de imágenes que reflejó sus días de descanso y entrenamiento físico en Argentina de cara a un 2026 decisivo en su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Entre mates, salir a correr, playa y momentos junto a amigos y familiares, una imagen se destacó de las demás: la de una joven luciendo uno de los cascos de piloto, con una sonrisa y unos ojos negros que se dejaban ver apenas por la visera levantada.

La foto y el comentario que dispararon los rumores

Esa foto alcanzó para que los seguidores empezaran a preguntarse por la identidad de la joven. En poco tiempo, varios usuarios indicaron que se trataría de Maia Reficco, actriz y cantante argentina con proyección internacional. Desde entonces, las coincidencias comenzaron a acumularse y las versiones de un posible romance cobraron cada vez más fuerza.

La actriz sería la nueva pareja del piloto (Foto: @maiareficco)

En el posteo, Maia le dejó un comentario para demostrar que existe gran complicidad con el piloto pilarense: “QUE PUEDO SABER EUUUUU”, bromeó la actriz citando el video del técnico argentino Luis Zubeldía hablando en portugués, que se volvió un meme en las redes sociales en las últimas semanas. Con esta interacción y la foto, los rumores sobre el posible inicio de una relación son mayúsculos, aunque todavía ninguno de los dos lo confirmó públicamente.

Las mujeres con que se relacionó sentimentalmente a Franco Colapinto

A partir de este supuesto inicio de noviazgo con Reficco, vale la pena repasar las mujeres que fueron vinculadas con Colapinto, que ya se hizo una fama de galán de nivel mundial.

Estelle Ogilvy

Cuando Franco apareció en la F1 de la mano de Williams Racing y se volvió una sensación en la categoría, comenzaron a surgir detalles sobre su vida personal previos a ese salto. Hasta ese septiembre de 2024, el piloto oriundo de Pilar mantuvo una relación con la modelo e influencer francesa Estelle Ogilvy, sin embargo, el amor no prosperó. La estudiante de la carrera de Derecho en Londres habría decidido terminar la relación con Franco para salir con otro piloto de la Fórmula 1, Oliver Bearman, que hoy corre para la escudería Haas.

La modelo francesa fue novia de Colapinto antes de su salto a la máxima categoría (Foto: @lettiemng)

Nicki Nicole

En octubre de 2024, se corrió el Gran Premio de México de la Fórmula 1, donde se hizo sentir la presencia argentina con todo el apoyo para su piloto estrella. Entre las figuras que fueron a ver la carrera se encontraban nada más y nada menos que Bizarrap, Duki y Nicki Nicole. Fue en esa ocasión que los rumores crecieron sobre un posible acercamiento entre Colapinto y la cantante rosarina, que meses después inició un breve noviazgo con el jugador del Barcelona, Lamine Yamal.

Franco y Nicki compartieron un fin de semana junto a Bizarrap y Duki en México

Lo que alimentó las versiones sobre este vínculo fue un picante cruce en X donde el pilarense bromeó subiendo una supuesta foto efímera y recibió la rápida respuesta de la cantante. “No me deja abrirla”, lanzó la autora de Wapo traketero y, fiel su estilo, Franco respondió con picardía: “Te la mando por privado”. A partir de este ida y vuelta y la asistencia de Nicki a la carrera, se habló de que los jóvenes estaban iniciando un amorío.

El ida y vuelta en redes de Franco con Nicki

La China Suárez

Colapinto y Eugenia “La China” Suárez fueron vistos juntos en Madrid en noviembre de 2024, lo que provocó intensos rumores de romance. Unas fanáticas los vieron dando un paseo nocturno por la Gran Vía y luego se filtró un video bailando y besándose en un boliche. Obviamente, este encuentro tuvo mucha repercusión por la fama de las personas involucradas y copó los portales de noticias de Argentina.

La actriz actualmente se encuentra en pareja con Mauro Icardi (Foto: @sangrejaponesa)

No obstante, la relación duró solo un fin de semana y se habló de que el final se produjo luego de que ella lo asustó al tatuarse un “43” (número de su auto). Al ser consultado por este vínculo, Colapinto minimizó el impacto en su carrera y aseguró que iba a focalizarse en su trabajo en el monoplaza, lejos de los flashes de los paparazzi.

Colapinto y la China Suárez juntos en Madrid

Micaela Blanco

A mediados de 2025, Franco pasó unos días de descanso en Ibiza en el receso de verano de la Fórmula 1, antes del Gran Premio de Países Bajos. En la isla española, el argentino fue vinculado con una joven llamada Micaela Blanco, con quien habría iniciado un breve romance en ese destino paradisíaco. Incluso, se habló de que meses antes habían recibido el Año Nuevo del 2025 juntos, pero ninguno de los dos habló públicamente al respecto.

Blanco apareció en su perfil de Instagram usando una pulsera con el número “43”, el mismo que Colapinto lleva en su monoplaza de Fórmula 1, lo cual incrementó las teorías sobre este amor.

La joven habría tenido un romance con el piloto en Ibiza (Foto: @micablancob)

Guillermina Cardoso

Franco Colapinto y la periodista Guillermina Cardoso se hicieron conocidos por un momento viral en el Gran Premio de Monza de Fórmula 1 en septiembre de 2025, donde ella subió a una “hot lap” (vuelta rápida) con él. A partir de ese divertido encuentro y la buena onda que se vio entre ellos, se desataron rumores de romance.

La periodista especializada en F1 fue vinculada con el piloto argentino (Foto: @f1guille)

Guillermina es una reconocida cronista de automovilismo y experta en F1, por lo que el cruce puede haber sido netamente profesional. En este caso, tampoco hubo confirmación oficial de una relación amorosa de ninguno de los dos.

Franco y Guillermina juntos en una nota arriba del auto

Meri Deal

La modelo uruguaya Meri Deal, ex cantante Toco para Vos, fue la última relación conocida de Franco. Fueron vistos bailando muy cerca y besándose en una fiesta en México en octubre 2025. Según contó la joven en una entrevista posterior, fueron presentados por Bizarrap, íntimo amigo de Colapinto.

Meri se hizo famosa como cantante de la banda de cumbia uruguaya (Foto: @merideal)

Cuando le preguntaron sobre las imágenes donde se los vio en el boliche, la rubia dijo que “no las vio”. A partir de eso, el periodista le preguntó si había pasado algo esa noche y la cantante evitó dar precisiones, pero su postura la delataba. “No tengo nada para declarar”, sostuvo entre risas.

Meri Deal sobre los rumores que la vinculaban con Colapinto

A partir de este repaso, se vio cómo Colapinto trascendió el automovilismo y se convirtió en un verdadero sex symbol gracias a una combinación de carisma, frescura y atractivo físico. Restará saber si el joven piloto de Alpine confirmará su nuevo romance o si seguirá en esta seguidilla de vínculos que se roban todos los flashes de los medios de comunicación.