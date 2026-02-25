Qué dijo Martin Short sobre la muerte de su hija a los 42 años

El actor Martin Short atraviesa un duelo familiar por la pérdida de su hija mayor, Katherine Hartley Short, en la ciudad de Los Ángeles. El representante del protagonista de Only Murders in the Building ratificó la muerte de la mujer de 42 años mediante un mensaje oficial, una noticia que provocó la suspensión inmediata de los compromisos laborales del comediante en territorio estadounidense. El Departamento de Policía local inició una investigación bajo la carátula de posible suicidio.

¿Qué dijo Martin Short sobre la muerte de su hija?

El representante del artista emitió una declaración para confirmar el deceso de la mujer. “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short”, señaló en declaraciones a medios estadounidenses. “La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo” concluyó el comunicado.

La familia Short no realizó declaraciones sobre la muerte de Katherine (Foto: Gregg DeGuire/FilmMagic)

El actor se encontraba de gira junto a su colega Steve Martin. El próximo espectáculo estaba programado para el viernes en la ciudad de Milwaukee, pero la producción canceló la función ante la gravedad de la situación familiar.

Qué se sabe de la muerte de Katherine Short

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a un llamado de emergencia el lunes 23 de febrero desde una casa en Hollywood Hills alrededor de las 18:41. El reporte inicial mencionó a una mujer de aproximadamente 41 años. El Departamento de Policía de Los Ángeles indicó luego que se trató de una posible muerte por suicidio.

Katherine era la hija mayor de Martin Short (Foto: Billy Farrell/BFA/Shutterstock)

La trayectoria profesional de Katherine Hartley Short en salud mental

La hija mayor del actor desarrolló una carrera destacada lejos de las cámaras y los escenarios de Hollywood, ya que se desempeñó como trabajadora social clínica con licencia en el ámbito de la práctica privada. Su labor principal tuvo lugar en la clínica Amae Health, donde brindó recursos vinculados a la salud mental y tareas de extensión comunitaria. Su formación académica comenzó en la Universidad de Nueva York. Allí obtuvo una licenciatura en Psicología y Estudios de Género y Sexualidad en el año 2006.

Cuatro años después completó su formación superior y alcanzó una maestría en Trabajo Social en la Universidad del Sur de California en el año 2010. Colaboró de forma activa con la organización benéfica Bring Change 2 Mind, una entidad que consiste en el empoderamiento de los jóvenes para la construcción de comunidades escolares empáticas y solidarias y fomenta conversaciones sobre salud mental libres de estigma. A pesar de su bajo perfil mediático, la profesional asistió a eventos sociales con su padre en contadas ocasiones, como la fiesta de Los Productores en 2003 y a la celebración de los Oscar de Vanity Fair en 2011.

Martin Short y Nancy Dolman, padres de Katherine Short Kypros - Hulton Archive

Katherine fue la mayor de los tres hijos que el comediante adoptó con su esposa, Nancy Dolman, quien murió en 2010 a causa de un cáncer de ovario. La familia se completa con sus hermanos, Oliver y Henry. El diario inglés The Independent recordó reflexiones previas del actor sobre el impacto de la muerte de Dolman en sus hijos: “Han sido dos años muy duros para mis hijos. Es algo de la vida que negamos, que nos vaya a pasar a nosotros o a nuestros seres queridos, y cuando ocurre, aprendes un poco y sufres un poco. No hay una gran revelación”. Estas palabras resuenan hoy ante la nueva tragedia que golpea al núcleo familiar.

