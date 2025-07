Qué dijo Viviana Canosa tras el levantamiento del secreto de sumario en su denuncia

El levantamiento del secreto de sumario en la causa por presunta trata de menores, iniciada por Viviana Canosa, generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. La denuncia involucró a figuras como Florencia Peña, Damián Betular y Lizy Tagliani. Tras la difusión de los primeros detalles del expediente, la periodista utilizó el inicio de su programa para realizar un contundente descargo sobre el estado de la investigación y su rol en ella.

¿Qué dijo Viviana Canosa en su descargo?

La conductora abrió su programa, Viviana en vivo (eltrece), con una declaración directa sobre las novedades del caso. “Decidí aclarar algunas cosas con mi abogado y lo más importante es que mi denuncia tiene seis víctimas”, afirmó.

Juan Manuel Dragani, el abogado de Viviana Canosa, explicó en vivo qué significa el levantamiento de sumario

Luego, leyó un comunicado que había publicado en sus redes sociales el día anterior. “Quiero arrancar leyéndoles algo que ayer postee”, introdujo antes de citar su propio texto: “Mi denuncia despertó e hizo que declaren seis víctimas. Estas víctimas se encuentran bajo identidad reservada y dentro del programa de Contención de Víctimas de Trata. La búsqueda y recolección de la prueba está a cargo de la Fiscalía, quien tiene a su cargo la investigación”.

“No tranzo con la mafia de la trata”: el comunicado de la conductora

Dentro del mismo comunicado, Viviana Canosa reforzó su postura y lanzó una dura crítica. “No soy cómplice. No tranzo con la mafia de la trata. Tampoco con el abuso de personas. Voy a la Justicia. Fui a la Justicia y denuncié. Yo denuncié mientras otros hacen la vista gorda. Es lógico. Ellos van a las mismas fiestas”, leyó.

Concluyó la cita con una actualización procesal: “Se levantó el secreto de sumario, la investigación sigue en curso y la prueba está preservada en la Justicia”. La periodista enfatizó la gravedad de la situación con una analogía deportiva. “Repito, hay seis víctimas. En mi barrio, seis víctimas es un seis a cero. Es una lamentable goleada”, sentenció.

La denuncia por presunta trata de personas involucra a varias figuras del espectáculo

“Soy una mina creyente y creí oportuno ir a la Justicia. Me pasé horas y horas con un montón de chicos, chicas, adolescentes, preadolescentes. Con gente que vive en el exterior por miedo, por las amenazas que recibió”, detalló sobre el proceso previo a la denuncia.

¿Qué significa el levantamiento del secreto de sumario?

Para aportar claridad sobre los aspectos legales, el abogado de la conductora, Juan Manuel Dragani, también participó del programa. El letrado explicó que el fin del secreto de sumario era un paso procesal inevitable, ya que la Justicia no podía prorrogar más ese plazo. “¿Por qué estuvo en secreto de sumario la causa hasta hace 48 horas? Porque lo que se preservó es la investigación”, indicó Dragani.

La investigación judicial sigue en curso y la prueba está preservada, según la conductora Santiago Oroz

“De hecho, en el día de ayer nosotros creímos que había cuatro víctimas, dos que se presentaron por Madres de Trata, una de forma particular y una que presentó la propia Viviana Canosa. Una víctima con la que yo mismo me entrevisté”, precisó el abogado sobre la complejidad y el crecimiento del expediente.

Canosa cerró su intervención con una reflexión sobre la responsabilidad mediática y social, en alusión a casos de desaparición de menores que conmocionaron al país. “Ahí lo vemos a Loan, vemos a Lian, vemos a los chicos que no están más, por lo menos no aparecen. No los quiero ver después en la tele que lloran por chicos que no aparecen, porque todos sabemos que hablamos exactamente de lo mismo”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.