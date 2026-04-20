Luis Brandoni falleció en la madrugada de este lunes 20 de abril a los 86 años en el Sanatorio Güemes, donde se encontraba internado desde el 11 de abril. Su hospitalización fue consecuencia de un hematoma subdural provocado por una caída doméstica. Pese a la vigilancia médica, su estado —que inicialmente se esperaba evolucionara hacia la recuperación— se tornó crítico con el paso de los días.

Según Carlos Rottemberg, el hematoma que se le generó por la caída en su domicilio debía reabsorberse, y esto no ocurrió. Hasta el miércoles, el estado del artista se mantenía estable y Brandoni respondía, pero luego de ese día el cuadro se complicó y desde el domingo la familia estaba “en vigilia a ver cuándo ocurría”, dijo el Rottemberg a un noticiero.

Como nacio la relacion entre Brandoni y Robert De Niro

Qué edad tenía Luis Brandoni

Luis Brandoni, llamado por sus más cercanos como “Beto”, tenía 86 años. El pasado sábado 18 de abril, solo 2 días antes de su muerte, pasó su cumpleaños internado.

La noticia fue comunicada oficialmente por Multiteatro, la empresa fundada por Rottemberg, destacando a “Beto” como el último gran exponente de una generación irrepetible y un pilar del teatro nacional. Por su parte, la Asociación Argentina de Actores resaltó su versatilidad y solidez en todos los formatos interpretativos.

Multiteatro anunció la muerte de Luis Brandoni X Multiteatro

El legado de Luis Brandoni

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Buenos Aires, Luis Brandoni ha consolidado una carrera artística inmensa y variada que comenzó a tomar fuerza en los años sesenta. En el ámbito teatral, su nombre está ligado a piezas fundamentales como La fiaca y Parque Lezama, destacando especialmente su colaboración con Guillermo Francella en Extraña pareja, una de las alianzas actorales más memorables y exitosas de la escena argentina actual.

Su paso por la pantalla grande es igualmente impresionante, y formó parte de películas que definen la identidad del cine nacional. Desde clásicos como Esperando la carroza y La Patagonia Rebelde, hasta dramas profundos como Un lugar en el mundo, Brandoni demostró una versatilidad única. En años más recientes, mantuvo su vigencia en el cine con éxitos como Mi obra maestra, mientras que en televisión lideró programas de culto como Mi cuñado y llegó a la audiencia global con la serie Nada, donde trabajó junto al reconocido Robert De Niro.

Brandoni tuvo una activa participación en la Unión Cívica Radical MARCELO GOMEZ

Más allá de los escenarios, Brandoni fue una figura muy activa en la vida pública y política de la Argentina. Vinculado históricamente a la Unión Cívica Radical (UCR), ejerció el cargo de diputado nacional entre 1997 y 2001. Su compromiso con el gremio actoral lo llevó a ser vicepresidente de la Asociación Argentina de Actores, y su vasta contribución a la cultura fue distinguida en 2015, cuando fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.