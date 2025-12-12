Lili Reinhart, la estrella de Riverdale, se mostró internada y contó qué le sucedió

Lili Pauline Reinhart (29), la actriz estadounidense conocida por su protagónico en la serie Riverdale (Netflix), se sometió esta semana a una cirugía laparoscópica. La joven estrella sufría desde hace años fuertes dolores sin saber qué los provocaba. Ahora, gracias a la intervención, se terminó por descubrir que eran causados por una endometriosis.

A través de su cuenta de Instagram, Lili agradeció la atención de los médicos y utilizó su caso para hablar de una problemática que afecta a miles de mujeres en el mundo. “La semana pasada fui diagnosticado oficialmente con endometriosis después de una cirugía laparoscópica”, comenzó su publicación.

“El año pasado vi a un uroginecólogo y me diagnosticaron cistitis intersticial. Me dijeron que no había cura —ni alivio duradero— para mis síntomas. Tres visitas al hospital. Múltiples urólogos y ginecólogos. Y ninguno de ellos consideró seriamente la endometriosis como la causa subyacente de lo que estaba experimentando“, reveló sobre los diagnósticos errados que tuvo a lo largo del tiempo.

Lili Reinhart compartió que fue diagnosticada con endometriosis (Foto: Instagram @lilireinhart)

“No fue hasta que trabajé con dos terapeutas de piso pélvico diferentes que la palabra endometriosis me fue mencionada como una posible fuente de mi dolor. Presioné para una resonancia magnética por mi cuenta, lo que me llevó a un diagnóstico de adenomiosis. Desde allí, me reuní con un especialista en endometriosis que me ayudó a decidir que la cirugía laparoscópica era el siguiente paso que quería dar, mientras que, al mismo tiempo, otro ginecólogo me dijo que ‘probablemente no tenía endo’ y que simplemente debería tomar la píldora”, expresó hoy ya más aliviada de saber que había tomado la decisión correcta con respecto a su salud.

“Me alegro de haber confiado en mi cuerpo y haber escuchado mi instinto y seguiré abogando por que otros lo hagan. (La endometriosis es una enfermedad extremadamente incomprendida, dejando a menudo una brecha de 4-11 años entre los síntomas y un diagnóstico quirúrgico definitivo. Se estima que 1 de cada 10 personas con útero tiene endo según la Organización Mundial de la Salud)”, informó.

La actriz mostró las secuelas de la operación a la que se sometió (Foto: Instagram @lilireinhart)

Rápidamente, su galería de fotos en la que se la puede ver internada y con las marcas que dejó el estudio en su piel dio la vuelta al mundo y miles de personas se sensibilizaron con su caso. “¡Gracias por usar siempre tu plataforma pensando en otras mujeres! Eres un gran ejemplo a seguir"; “Gracias por ser tan abierta sobre tu experiencia con la endometriosis, Lili. Hablar requiere valentía y cambia vidas. Tu historia traerá consciencia, validación y esperanza a muchas personas” y “Me alegra mucho que hayas confiado en tu instinto. ¡Gracias por compartir!“, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores en comentarios.

Las reacciones en redes sociales a su diagnóstico (Foto: Captura de pantalla de Instagram @lilireinhart)

¿Qué es la endometriosis, la enfermedad que afectó a Lili Reinhart?

La Dra. Megan Wasson, cirujana ginecológica de Mayo Clinic, explicó en el portal especializado en salud que la endometriosis es una afección en la cual un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este. Esto genera en la mayoría de los casos molestias y dolores intensos, que vienen acompañados de sangrado vaginal abundante, sangrado vaginal entre periodos y problemas para quedar embarazada (infertilidad).