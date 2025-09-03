La amante de Martín Demichelis realizó un duro descargo en redes tras el “hate” que recibió: “¿Y Martín dónde está?”

Después de semanas de ser acosada en redes sociales por ser la supuesta tercera en discordia en la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson, Tania González Ledesma decidió romper el silencio y compartir un extenso descargo en sus historias de Instagram. Desde la orilla del mar y mientras caminaba en bikini, la azafata y fisicoculturista cuestionó con dureza el rol que se le adjudicó en el escándalo mediático. “Buen día. Bueno acá con este amanecer maravilloso, hoy primero de septiembre, me levanté un poco cansada de toda la tontera que están diciendo y como se enganchan en este tipo de cuestiones”, comenzó a hablarle a sus dos mil seguidores.

“Y también me llama mucho la atención como las mujeres terminan siendo más machistas que los hombres. Donde siempre la culpable es la tercera en discordia y nunca el hombre. Y yo pregunto: ¿Y Martín donde está? Realmente estoy cansada de que las mujeres nos callemos. ¿Por qué las mujeres nos tenemos que callar? ¿Por qué inculcarle a las nuevas generaciones que se tienen que callar?“, continuó y defendió su postura de salir a hablar y contar los detalles de su vínculo sentimental con el ex DT de River Plate.

Tania González, la tripulante de cabina que tuvo un romance con Martín Demichelis

“O como me dicen amigas mías: ‘No, pero ¿por qué hablaste?’. Y necesitaba hablar, necesitaba contar. Ahora miren... estoy acá porque quiero, no porque me obligaron a irme. ¿Por qué me obligaron a callarme? Mala mía que decidí callar y hacerles caso. Pero, ¿por qué las mujeres nos tenemos que callar? ¿Por qué las mismas mujeres tenemos que culpar, maldecir a otras mujeres? Chicas, si no nos cuidamos entre nosotras y no incentivamos el no callar y mantener las cosas en secreto, ¿qué nos queda?“, reflexionó Tania y dejó en claro que durante muchos meses el entorno del deportista la habría obligado a mantenerse al margen de la polémica.

“Lo que me da indignación es que las mujeres terminen siendo más machistas que los hombres. Hay cierto dejo de machismo feminista en todo esto que la verdad me saca. Chicas, desde cuando ustedes van a un boliche y previo a chaparse a alguien preguntan: ‘¿Con quién estás? ¿Estás conviviendo? ¿Estás separado?’“, reveló sobre la gran cantidad de comentarios públicos que le dejaron personas del género femenino en sus redes sociales descalificándola.

Tania debió restringir gran cantidad de sus publicaciones en redes sociales por los comentarios de odio que comenzó a recibir (Foto: Instagram @taniusland)

“Bueno, y acá tanto darle al pico, tanto hablar y hablar me dio hambre. Así que, acá terminando el cardio en la zona, voy a ir a desayunar. Y después seguimos con este tema, ¿les parece?”, cerró sus historias.

¿Cuándo empezó el romance entre Tania y Martín Demichelis?

Tania quedó en el centro de la escena tras relatar cómo conoció a Martín Demichelis en 2023, durante un vuelo chárter que trasladó al plantel de River Plate. “Me activaron una guardia para hacer ese vuelo. Cuando entró Martín, me llamó la atención. No sabía quién era ni su estado civil”, explicó a Karina Mazzocco en A la tarde (América TV).

Según su testimonio, luego de una breve conversación y una mateada durante el servicio de a bordo, el entonces DT le pidió su número de teléfono y se vieron esa misma tarde en un hotel. “Fue mágico”, resumió. El vínculo, que asegura duró alrededor de nueve meses, estuvo marcado por los compromisos profesionales de ambos. “Se complicaba con los partidos y mis vuelos, pero tratábamos de vernos lo más seguido posible”, aseguró.

Habló Tania González Ledesma, la supuesta tercera en discordia en la pareja de Martín Demichelis y Evangelina Anderson

Pero su nombre saltó a los medios de forma abrupta y, según relató, eso la desbordó. “Me incineraron. Salí carbonizada”, dijo con ironía, al recordar el momento en que su identidad se viralizó. “Una compañera de vuelo me escribió y me preguntó: ‘¿Esta sos vos?’”, recordó sobre el día que todo se hizo público.