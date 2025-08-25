Qué llevó a Flavia Palmiero a alejarse de la actuación y dedicarse a otra actividad

La carrera de Flavia Palmiero experimenta una transformación notable. La reconocida actriz y conductora, ícono de la televisión argentina, concentra hoy sus energías en una faceta diferente, alejada de los sets de filmación. Su presente está en el mundo de la moda, un proyecto personal que nació de una necesidad profunda y que hoy se consolida con un local propio y presencia en pasarelas internacionales.

¿Qué la llevó a cambiar de profesión?

El giro en la carrera de Flavia Palmiero responde a una combinación de factores personales y profesionales. El principal catalizador fue la partida de su hijo Gianfranco a otro país en 2020, en plena pandemia. La actriz buscó una ocupación para enfrentar el impacto emocional.

"Esta marca me salvó de muchas cosas, y también del vacío que se había producido en mi carrera" Fabián Marelli

“Cuando Gianni se fue la primera vez, en medio de la pandemia, me dijo: ‘Prometeme que vas a hacer algo para no caer en una depresión’”, explicó Palmiero en una charla con LA NACION. Así, su marca de ropa nació como una forma de no hundirse en una depresión.

A este motor personal se sumó un sentimiento de estancamiento profesional. En ese momento, la industria del entretenimiento estaba paralizada. “Esta marca me salvó de muchas cosas, y también del vacío que se había producido en mi carrera, porque en ese momento sentía que no se iba a volver a un escenario, ni a un teatro, ni a un cine”, detalló.

La actriz buscaba desde hacía años una alternativa para no depender de la actuación y tener la libertad de elegir los proyectos que realmente le interesaban. Su última participación en una serie fue hace tres años en Madame Requin, disponible en Prime Video.

"Estoy en un impase para dedicarme a mi marca", explicó sobre su carrera actora NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

De un pasatiempo en pandemia a un local en Palermo

Lo que comenzó como un hobby en 2020 se transformó en un emprendimiento consolidado. La marca de Palmiero inició con trajes de baño y gradualmente expandió su catálogo. Hoy incluye leggings de cuero, camperas, prendas de seda, jeans y tejidos de producción nacional. Ella misma se ocupa del diseño y la producción. El crecimiento del proyecto la llevó a inaugurar su primer local el pasado 11 de julio, día de su cumpleaños número 59.

El espacio, ubicado en Gorriti 4788, fue diseñado por su hija, la arquitecta Giuliana. “Ella fue la que diseñó todo el espacio. Esto era un negocio gastronómico, lo tiramos abajo porque estaba arruinado y ella lo convirtió en este hermoso local”, comentó la actriz.

El concepto fue recrear la atmósfera de su casa, un lugar blanco, minimalista e íntimo, donde la marca tuvo su origen. El próximo 25 de agosto presentará parte de su colección en la edición número 65 del Fashion Week Luxury Trends, en el Colón Fábrica.

Su última participación en una serie fue hace tres años en Madame Requin Fabián Marelli

Flavia Palmiero se encuentra en una pausa actoral para enfocarse por completo en su empresa textil. “Estoy en un impase para dedicarme a mi marca. No es que haya tomado esa decisión, sino que se dio naturalmente”, afirmó. Ella encuentra similitudes entre sus roles. Considera que ocuparse de su marca no es muy diferente a producir una obra de teatro o un programa de televisión, ya que implica creatividad, producción y comunicación directa con el público.

Trece años de amor con Luis Scalella y una fórmula particular

Desde hace trece años, Palmiero comparte su vida con el productor de cine Luis Scalella, presidente de Argentina Sono Film. La pareja mantiene una dinámica particular que, según ella, fortalece el vínculo. “No convivimos, pero estamos todos los días juntos”, reveló. Se ven a diario, cenan juntos y comparten los fines de semana y las vacaciones.

Su relación se afianzó con el tiempo sin grandes expectativas iniciales, lo que derivó en un vínculo afectivo sólido. Se conocieron en una reunión de amigos en común y el romance surgió de manera paulatina.

Palmiero lleva trece años en pareja con el productor de cine Luis Scalella

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Liliana Podestá.