Quién es la actriz que interpreta a “La gallega” en En el barro, la serie de Netflix

La nueva serie argentina En el barro se estrenó este jueves 14 de agosto, en Netflix. La producción, un spin off de la exitosa saga El marginal, presenta a una aclamada actriz española en el rol de "La gallega", uno de los personajes protagónicos de esta ficción carcelaria. La historia relata la vida dentro de un penal de mujeres y cuenta con un elenco de figuras destacadas.

Quién interpreta a La gallega en El Marginal

La actriz que interpreta a “La gallega” es Ana Rujas, una reconocida artista española. Su participación en En el barro la posiciona como una de las protagonistas de la esperada producción de Underground Contenidos. Rujas es conocida en el ámbito internacional por su destacado papel en la serie La Mesías, un trabajo que le valió elogios de la crítica especializada y una mayor proyección en la industria.

La actriz española Ana Rujas interpreta al personaje de La gallega CESAR MANSO - AFP

Dentro de la nueva ficción carcelaria, su personaje se integra a un grupo central de reclusas que deben enfrentar los desafíos de la vida en el penal “La Quebrada”.

Ana Rujas comparte el protagonismo con Ana Garibaldi, quien retoma su icónico papel de Gladys Guerra, “La Borges”, de El marginal. También se suman Valentina Zenere, de reciente éxito en las series Élite y Nahir; la consagrada Rita Cortese, recordada por su trabajo en Relatos Salvajes, Las Siamesas y Blondi; Lorena Vega, protagonista de Norma y Envidiosa; y la actriz colombiana Carolina Ramírez, de La Reina del Flow.

El creador de la serie, Sebastián Ortega, destacó que la ficción cuenta con una gran cantidad de personajes y busca explorar de dónde viene cada una. Cada historia es muy diferente, desde una cirujana esteticista hasta una joven acusada de asesinar a su novio.

En El Barro - Set Tour

Cuál es la trama de En el barro

La serie se desarrolla en la cárcel de mujeres “La Quebrada”. La trama se centra en la historia de cinco mujeres que crean un lazo único tras un accidente mortal. La corrupción y las luchas de poder dentro de la prisión amenazan con destruir su unión. La sinopsis oficial adelanta una producción cruda y dramática, en línea con el estilo de El marginal.

“La idea es mantener el concepto a nivel universo de El marginal no solo en temas estéticos, sino en el método que nos lleva a meternos en la historia”, afirmó Ortega en una charla con LA NACION. El productor también se refirió a las particularidades del mundo penitenciario femenino. “Nos encontramos con un mundo diferente, con situaciones y sensibilidades distintas”, alegó.

La trama se desarrolla en el penal de mujeres llamado “La Quebrada” Consuelo Oppizzi / Netflix - gentileza Netflix

Qué participaciones especiales tiene la ficción

La serie cuenta con apariciones especiales que generaron gran expectativa. Una de las más comentadas es el debut actoral de la cantante María Becerra. Su personaje, Cleo, protagoniza una escena de alta tensión con el de Valentina Zenere que se volvió viral en redes sociales. Ortega elogió el desempeño de la artista. “Tiene muchísimas condiciones. Se para bien, mira bien, dice bien”, aseguró.

Otra participación destacada es la de la actriz María Eugenia “La China” Suárez, quien se sumó a la producción para interpretar a una de las reclusas y adelantó un cambio de look para su rol, aunque aparecería en la segunda temporada. El reparto secundario incluye a actores como Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.