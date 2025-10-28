Este lunes 27 de octubre se salvó una participante en MasterChef Celebrity (Telefe). Hoy habrá gala de eliminación con los nominados y uno se tendrá que despedir del programa que esta semana no tuvo eliminados por un atraso en la grilla, debido a las elecciones legislativas.

Este es el programa de cocina en el que personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Wanda Nara conductora de Masterchef Santiago Filipuzzi

Qué participante se salvó de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity

No hubo eliminación en MasterChef el lunes 27 de octubre de 2025, ya que el reality fue reprogramado debido a las elecciones nacionales que se realizaron el domingo 26. En su lugar, ese día se emitió una “última chance” para que los participantes con bajo rendimiento tuvieran una oportunidad de salvarse, pero la gala de eliminación no se transmitió.​

La decisión de reprogramar el programa fue anunciada por la producción de Telefe y confirmada por el influencer Grego Rosello a través del streaming oficial, quien expresó su molestia por el cambio de última hora. El programa no se emitió como consecuencia de los ajustes en la grilla televisiva por la cobertura electoral.​

Hubo una participante que se salvó de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Durante el programa del lunes, se confirmó que Emilia Attias logró salvarse y acceder al balcón del programa, mientras que Esteban Mirol fue directamente a la gala de eliminación.

Este participante se suma a los que ya estaban dentro:

Maxi López

Cachete Sierra

Sofía “La Reini” Gonet

La Joaqui

Qué participante se salvó de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity Captura

Qué integrantes se fueron de MasterChef 2025

Quienes abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora son:

Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Emilia Attias se salvó de quedar eliminada Adrian Diaz Bernini

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

Pablo Lescano renunció en vivo a Masterchef Celebrity

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.