Qué pasó con Benjamín Alfonso en “Valeria”: el relato de acoso que nadie esperaba

El actor Benjamín Alfonso rompió el silencio sobre una de las etapas más difíciles de su carrera profesional. El artista narró la angustiante experiencia que atravesó durante su participación en la producción española Valeria. Su testimonio expuso una trama de hostigamiento y una desvinculación abrupta que impactó profundamente en su salud y su vida personal.

¿Qué denunció Benjamín Alfonso sobre su experiencia grabando Valeria?

Benjamín Alfonso reveló que sufrió acoso durante su trabajo en la serie de Netflix, Valeria, filmada en España. El actor expuso la situación este domingo en el programa Almorzando con Juana Viale. Después de varios años, se animó a relatar los hechos que lo llevaron a ser despedido del proyecto tras nueve meses de rodaje.

“Fue básicamente acoso en mi contra. Fue muy fuerte. Fue horrible”, inició Alfonso su relato en el ciclo de eltrece. El actor describió un ambiente laboral complejo en un equipo que definió como “ultra feminista”. Según sus palabras, tras filmar la serie completa, la producción decidió desvincularlo. Lo reemplazaron con el actor Maximiliano Iglesias y volvieron a grabar todas sus escenas.

Un rodaje complejo y la incomodidad en el set

El actor explicó que los problemas comenzaron durante la filmación. “Durante el rodaje empezaron a pasar un montón de cosas. Grabo la serie entera, echan a la directora en la mitad, empiezan a echar a un montón de gente y las chicas estaban desesperadas y yo les daba tranquilidad”, señaló. Alfonso recordó que su rol era de contención para sus compañeras. “Yo, un argentino, recién llegado a España, decía: ‘Chicas, tranquilas, van a ver que va a andar todo bien’”.

La situación se tornó personal y profesionalmente incómoda, en especial durante las escenas de sexo con una de las protagonistas. Alfonso denunció que recibió llamados a altas horas de la noche. Ante la pregunta de la conductora, confirmó que las llamadas ocurrían “antes, durante, después” de las escenas y provenían de “gente de ahí adentro”.

El actor detalló que el contrato que firmó incluía cláusulas de exclusividad y silencio que le impidieron hablar en su momento. También mencionó que la producción autorizó escenas que no estaban pautadas. “Autorizaron escenas en las cuales yo no me enteraba de que tenía que besar o me tenían que hacer diferentes cosas”, afirmó.

El despido y las consecuencias personales

La desvinculación del proyecto fue el punto culminante de la difícil experiencia. Alfonso contó el momento en que le comunicaron la noticia. “Termino de grabar la serie, que fueron nueve meses de yo haber descartado un montón de proyectos en Argentina, y me llaman y me dicen: ‘No hay piel entre esta persona -por la cual yo sufría acosos- y vos’”.

El actor atribuyó su despido a una maniobra de la actriz. “Resulta que la quisieron bajar a ella y ella dijo que el problema era yo y consiguió convencer al resto de las directoras y me bajaron”, explicó. La decisión de la producción fue contundente. “Me dijeron: ‘Mirá, Benjamín, vamos a rodar todo lo que hiciste de vuelta con otro actor’”.

Esta situación profesional desencadenó una grave crisis personal. La pérdida del trabajo y la forma en que ocurrió minaron su autoconfianza. “Comencé a tapar emociones que se me empezaron a imprimir en el cuerpo. Dejé de procesar la comida, el mate, bajé 13 kg”, rememoró.

La crisis se profundizó con el inicio de la pandemia, que lo encontró solo en España. “Gasté todo lo que había ganado en euros. Perdí seguridad en mí mismo, alejé a mi pareja, a mis amigos, me empecé a quedar solo prácticamente”, mencionó. A esto se sumó la muerte de un amigo que intentaba ayudarlo.

Alfonso reconoció que recién ahora puede hablar del tema. Atribuyó su capacidad para procesar el trauma a sus clases de teatro. “Son cosas que recién ahora las puedo contar. El miércoles tuve una muy buena clase de teatro (...) Y ahí saqué mucho de todo esto, por eso ahora también lo puedo contar tanto”, finalizó el actor.

