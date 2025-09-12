Qué pasó con Fito Páez en Perú

Fito Páez interrumpió su concierto en Lima, Perú, durante su gira “Páez Tecknicolor”, debido a la frialdad que percibió en el público, cuando el silencio posterior de la audiencia lo incomodó. El hecho desató una ola de comentarios en redes sociales y reabrió el debate sobre la interacción entre artistas y público.

El enojo de Fito Páez en Perú

Según reportaron medios locales, el silencio luego de la interpretación de “Mariposa Tecknicolor” generó incomodidad en Fito Páez. El músico detuvo el show y se dirigió a los técnicos de iluminación: “Pará todo, el que está en luces, apagá. Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no va con una fiesta de rock, disculpen, la vamos a tocar bien para la siguiente vez, muy en serio”.

Previamente, Páez ya había expresado su descontento con la falta de energía del público. Un video compartido en TikTok muestra al artista pidiendo: “Prendé a la gente, por favor. A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”.

Tras el tenso momento, el intérprete de “11 y 6″ intentó suavizar la situación al final del recital con un mensaje más conciliador. “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”, indicó.

Horas más tarde, el artista recurrió a su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores peruanos, aunque sin hacer referencia directa al incidente: “¡Gracias Lima! ¡El aura intacta y brillante bajo tu cielo! ¡Hasta la próxima! ¡Todo mi amor! Fito”.

La publicación de Fito Páez tras su show en Lima (Foto: Captura Instagram/@fitopaezmusica)

Las repercusiones tras el incidente entre los fans de Fito Páez

La publicación de Fito Páez en Instagram tras el concierto generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores. Las opiniones se dividieron: algunos fans se disculparon por la actitud que percibieron en el público peruano, mientras que otros resaltaron el fervor y la entrega de los verdaderos admiradores del músico.

Algunos de los comentarios que recibió el artista tras su paso por Lima (Foto: Instagram/@fitopaezmusica)

Entre los comentarios más destacados, se encontraron disculpas por la falta de energía del público, como: “Perdón por tan poco Fito. No sé por qué la gente ya no siente, no vibra, no salta, no grita, no aplaude. Para los peruanos: ¡Si quieren escuchar música en modo zen, en su casa, pero si quieren ir a un concierto, aprovechen la oportunidad y vívanlo al máximo!”. Otros, en cambio, enfatizaron su propio entusiasmo: “Tus verdaderos fans lo dimos todo, coreamos a morir con los zombies y muertos del cementerio. Tus fans lo disfrutamos”. Incluso, algunos apuntaron a la organización del evento: “Querido Fito... Disculpa por el bochorno. Pero de arranque debes cambiar de productora del evento en Perú… hicieron todo mal”.

La reacción de Fito Páez no tardó en convertirse en viral (Foto: Instagram/@fitopaezmusica)

Otros momentos polémicos que protagonizó Fito Páez

En julio de este año, Fito Páez generó controversia al opinar sobre las letras de las canciones de Cazzu. “Si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a gar**** toda la noche, es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más”, mencionó el rosarino en su visita a Futurock.

Cazzu le respondió a Fito Páez tras los dichos en contra de sus canciones

La artista jujeña respondió a estas declaraciones en diálogo con Puro Show (eltrece): “Justamente mi libro aborda esta problemática, que es la de que nos ponen condiciones hasta para estar vivas y eso es peligroso. Así que dichos como el que hizo él son peligrosos para la integridad física de una mujer. Me parece que igual lo tomamos como de quién viene. Y no es la primera vez que él ha dicho cosas de este calibre. Pero bueno, si se genera un ruido y un revuelo es porque hay gente en desacuerdo”, sentenció.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.