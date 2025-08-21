Con qué famosa habría vuelto a salir Fito Páez

La vida sentimental de Fito Páez vuelve al centro de la escena. Tras versiones sobre su separación, que puso fin a una década compartida con Eugenia Kolodziej, ahora surgen nuevos rumores. Un programa de espectáculos aseguró que el músico se reencontró con un amor del pasado.

Quién es la periodista con la que se vincula a Fito Páez

La famosa con quien Fito Páez habría retomado un vínculo es la periodista Julia Mengolini. La primicia fue anunciada en la emisión del miércoles de LAM (América TV). Pepe Ochoa, conductor temporal del ciclo en reemplazo de Ángel de Brito, reveló la identidad de la pareja tras jugar al enigmático con sus panelistas.

“Tuvieron una temporada uno y esta es la dos. Desde enero, que volvieron a hablar, empezaron a estar y se reencontraron. Ahora están en un vínculo, apostando al amor”, afirmó Ochoa en el programa. Según el comunicador, el acercamiento entre ambos comenzó a principios de año. El vínculo anterior del músico habría finalizado en buenos términos antes de este nuevo capítulo.

¿Cómo fue la primera relación entre el músico y Mengolini?

El cantante y la periodista iniciaron una relación amorosa en 2012. El flechazo ocurrió luego de una entrevista que ella le realizó para el diario Miradas del Sur. El romance duró aproximadamente un año y su final no fue en los mejores términos. En esa época, Páez lanzó su disco Yo te amo. Su ex interpretó que una de las canciones, “Rock and Roll Evolution”, contenía una dedicatoria directa para ella.

La letra del tema incluye la frase “vos pensás en tu revolución, yo pienso que te falta mucho rock and roll; qué mie*** son tus batallas culturales, si te dan miedo los artistas siderales”. Mengolini reaccionó en sus redes sociales en aquel momento. Hoy, 12 años después de aquella disputa pública, cualquier diferencia parece haber quedado en el pasado.

Un hecho reciente alimentó las especulaciones sobre un posible reencuentro. El pasado 16 de mayo, el intérprete de “Pétalo de sal” visitó el programa de radio de Mengolini. Páez tuvo un mano a mano de casi una hora con la periodista en el ciclo Mirá quién vino, que se emite por Futurock. Pepe Ochoa destacó este evento como un indicio clave. “Lo que me había llamado la atención es que él fue a verla a ella a la radio”, comentó el conductor en LAM.

Cuál es la situación de Eugenia Kolodziej, la última pareja del artista

La presunta reconciliación ocurre en el contexto de la separación de Páez y Eugenia Kolodziej después de una década juntos. La semana pasada, en el mismo programa, detallaron los motivos del distanciamiento. La actriz se mudó a España para continuar con sus proyectos laborales, mientras que el músico permaneció en la Argentina.

Según Ochoa, hubo un “desgaste total del vínculo” y la pareja decidió tomarse una pausa. “Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado que del lado de Fito. Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, sostuvo el comunicador.

La diferencia de edad, él con 62 años y ella con 35, también habría influido en sus distintos momentos vitales. Otro detalle que mencionó el panelista fue una aparente omisión en un libro de poemas del músico. “Cuando él publicó un libro de poemas, se lo dedicó a sus exparejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth. A ella no”, cuestionó.

