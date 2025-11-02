Qué dijo Marcelo Tinelli tras el profundo descargo de su hija Juanita

Tras varias horas de angustia, Juanita Tinelli sorprendió a sus seguidores al publicar un profundo descargo sobre la etapa de miedo y estrés que estaba viviendo, lo que la llevó a tener que pedir un botón antipánico. En ese contexto, su padre, Marcelo Tinelli, -contra quien también apuntó Juanita-, rompió el silencio y expresó su acompañamiento a la joven.

Poco después de que Juana compartiera su mensaje en las redes, el reconocido presentador se manifestó también a través de su cuenta de Instagram. “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, empezó su relato el conductor del programa Estamos de Paso que se emite por Carnaval Stream.

El descargo de Marcelo en sus redes sociales

Más adelante, Tinelli compartió cómo se siente frente a este delicado panorama: “Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”. De esta manera, el presentador dejó en claro la gravedad del asunto.

El conductor también pidió respeto por la privacidad de su familia y aclaró que prefería no profundizar el tema públicamente. “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber se los voy a comunicar. Muchas gracias”.

Para refrendar este apoyo, Marcelo posteó una tierna foto junto a su hija menor, con un mensaje de claro acompañamiento en este momento complicado. “Te amo siempre mi Pebe. Con toda mi alma”, escribió el conductor, que es padre de Micaela, de 34 años; Candelaria, de 32; Francisco, de 24; Juana, de 22; y Lorenzo, de 11 años.

La foto que subió Tinelli junto a su hija Juana

La preocupación comenzó el sábado, cuando la modelo e influencer solicitó un botón antipánico para garantizar su seguridad, luego de un episodio que la llevó a temer por su integridad.

Si bien no se difundieron detalles del hecho que derivó en la intervención de la Justicia, se confirmó que la denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal. Allí, el Prosecretario Administrativo explicó a la joven el uso del botón antipánico, un dispositivo diseñado para brindar respuesta inmediata ante situaciones de riesgo. La implementación de esta medida reflejó la gravedad del caso y la inquietud que afecta a toda la familia Tinelli.

El mensaje de Juanita contando la situación en su cuenta de Instagram

En su mensaje, Juanita contó que durante mucho tiempo optó por el silencio, impulsada por el miedo y el deseo de cuidar a los suyos. “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, expresó. Además, explicó que la reciente amenaza marcó un límite y la llevó a entender que no podía seguir viviendo bajo el temor provocado por otros. “Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”, concluyó.

A su vez, cuestionó a su padre: “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”.

Juana Tinelli junto a Marcelo.

Y agregó: “Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante tantos años. Entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”, subrayó y sumó: “Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco”.