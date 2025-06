¿Qué pasó entre María Vázquez y Pampita?

Dos figuras icónicas, referentes de la moda y el espectáculo, volvieron a enfrentarse públicamente y desataron una ola de comentarios debido a declaraciones que encendieron la mecha de una rivalidad que lleva años latente. Se trata ni más ni menos que de Pampita y María Vázquez.

¿Qué desató la nueva polémica entre Pampita y María Vázquez?

La controversia se encendió tras una entrevista que María Vázquez concedió junto a su esposo, Adolfo Cambiaso, en el programa Perros de la Calle. Allí, Vázquez criticó a la gente que, según ella, no pertenece al mundo del polo y solo busca figurar. “Mucho ‘careta’, mucha gente que no tiene nada que ver con el deporte. Van a sacarse una foto o a ver si ven a algún príncipe”, expresó Cambiaso, dando validez a la idea de su esposa. Estas declaraciones llegaron a oídos de Pampita, quien mantiene un vínculo con el polo a través de su novio, Martín Pepa, y estuvo casada con el polista Martín Barrantes.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso en el programa “Perros de la Calle”

La respuesta de Pampita

Ante la pregunta sobre cómo se lleva con las mujeres del polo, Pampita respondió con ironía. “En realidad, no es mi ambiente y voy muy poco. Así que no pertenezco”, señaló la modelo. Cuando le mencionaron las declaraciones de Vázquez sobre la “gente careta”, la modelo contraatacó: “No entiendo a quién se refiere. ¿A los patrones que contratan a su marido? ¿A los que le compran caballos a su marido? ¿O al público que mira polo y por eso el polo existe?”.

Al ser consultada sobre si se sintió aludida por los comentarios de Vázquez, Pampita fue contundente: “No sé a quién se refiere. Seguro que a mí no porque Martín le compra muchos caballos a su marido. Así que no se va a meter con alguien que le compra tantos caballos para sus patrones. No me siento tocada”. Además, sugirió que se le preguntara directamente a María Vázquez sobre el tema. “Habría que preguntarle a María, ¿no? Llámenla”, desafió.

La rivalidad entre Pampita y María Vázquez

La competencia entre ambas figuras se remonta a principios de los 2000, cuando Pampita emergió como una figura destacada en el mundo de la moda donde competía directamente con María Vázquez, quien ya gozaba de reconocimiento por su trayectoria y su relación con Carlos Menem Junior. Según trascendió, un grupo de modelos se refería despectivamente a Pampita como “la muqui”.

En ese contexto, ambas coincidieron en el programa El Rayo, donde Pampita rápidamente ganó protagonismo y opacó a Vázquez. Años después, volvieron a cruzarse en el Bailando por un sueño, donde la tensión entre ambas era evidente.

Pampita y su novio polista, Martín Pepa

¿Qué dijo María Vázquez sobre su relación con Pampita?

En el pasado, María Vázquez intentó explicar por qué nunca logró establecer un vínculo con Pampita. “Porque pertenecíamos a agencias distintas, competíamos a veces por los mismos trabajos, estando en veredas opuestas. Ella llegó después que yo y yo ya tenía un lugar en el medio. No tengo ni idea, pero a veces se da y a veces no se da”, declaró.

