Qué se sabe de la salud de Divina Gloria, tras su salida de Gran Hermano 2026

La reciente salida de Divina Gloria de la casa de Gran Hermano generó alarma entre sus compañeros y la audiencia. En ese contexto, Santiago del Moro interrumpió la última transmisión para confirmar el traslado de la actriz a un centro médico debido a una descompensación física y especificó las exigencias clínicas que condicionan su retorno al juego, mientras la producción activó el reglamento de aislamiento para preservar la competencia.

¿Cuál es el diagnóstico médico de Divina Gloria?

La salida de la actriz de Gran Hermano Generación Dorada ocurrió el miércoles 25 e febrero de forma sorpresiva y causó desconcierto en los espectadores. Santiago del Moro explicó el motivo del retiro imprevisto al indicar: “A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria se hiciera una serie de estudios en una clínica cercana”. La decisión buscó priorizar la salud de la exvedette mediante chequeos exhaustivos fuera del perímetro de la casa.

El comunicado oficial sobre la salud de Divina Gloria

El regreso de la participante depende exclusivamente de la evolución del cuadro y los resultados médicos, ya que los especialistas solicitaron estudios específicos para descartar riesgos mayores.

Del Moro expicó: “Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación. Por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico y la firma del médico, no va a regresar a la competencia”. La producción aguarda el aval clínico firmado para autorizar cualquier reincorporación. La actriz permanece en una institución sanitaria próxima a los estudios de grabación.

La salud de Divina Gloria, tras su salida de la casa (Foto: @granhermanoar)

Los participantes le consultaron directamente al conductor sobre la salud de su compañera durante la gala y él detalló: “Ella está bien, está en control ahora. Está haciéndose sus chequeos pertinentes” . En esa línea, remarcó el monitoreo constante que realiza la producción sobre todos los concursantes: “Esto ya pasó en anteriores oportunidades. Así es la competencia y ustedes están todos monitoreados. La idea es que estén bien y que puedan jugar un juego de las características de Gran Hermano”.

La activación del protocolo de aislamiento estricto tras el caso de Divina Gloria

El incidente médico ocurrió apenas 48 horas después del ingreso de la actriz a la convivencia televisiva, una prontitud que preocupó a los televidentes. Del Moro comunicó primero en sus redes sociales: “Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”.

El comunicado de Santiago del Moro sobre la salud de Divina Gloria Captura Instagram (@santidelmoro)

La producción garantiza la incomunicación total de la jugadora con el exterior, con el objetivo de preservar la integridad del juego y evitar la filtración de información ante un posible retorno. Ante este procedimiento, el conductor dijo: “Obviamente, se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.