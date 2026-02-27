Santiago del Moro confirmó cuándo ingresará el reemplazo de Daniela De Lucía a Gran Hermano 2026

Desde su estreno este lunes 23 de febrero en la pantalla de Telefe, Gran Hermano 2026 se convirtió en el gran tema de conversación y volvió a captar la atención del público con su edición especial “Generación Dorada”, pensada para celebrar los 25 años del formato y marcada por varios cambios y sorpresas. Sin embargo, en medio del entusiasmo inicial, una noticia sacudió al reality: a menos de 48 horas de haber ingresado a la casa más famosa del país, Daniela De Lucía se enteró del fallecimiento de su padre, una situación que la obligó a abandonar el juego y que ya tiene definida la fecha de ingreso de su reemplazo.

El comunicado que emitió Gran Hermano tras la noticia de la muerte del padre de Daniela De Lucía (Foto: Instagram/@granhermanoar)

En ese marco, desde la cuenta oficial del reality que conduce Santiago del Moro difundieron un comunicado para explicar cómo se actuó frente a la delicada situación. Allí informaron que el padre de Daniela falleció este miércoles tras atravesar distintos problemas de salud que habían derivado en su internación, y remarcaron que la participante fue notificada de la noticia y acompañada en todo momento por el equipo de psicología y la producción de Gran Hermano 2026.

Según detallaron, tras conocer la noticia, Daniela decidió abandonar el juego para poder despedirse y estar junto a sus seres queridos en este difícil momento.

Daniela De Lucía en su presentación en Gran Hermano 2026 (Fuente: Instagram/@danieladlucia)

Luego de que se conociera la salida de Daniela De Lucía, se realizó un anuncio clave que impacta de lleno en el desarrollo del juego. Durante la emisión del miércoles, Santiago del Moro comunicó ante la audiencia que ya está definido el ingreso de su reemplazo y confirmó la fecha: “En los próximos días ingresará un nuevo jugador a la casa, que en las próximas horas se va a aislar”, explicó, para dejar en claro que el domingo habrá una nueva incorporación en Gran Hermano 2026.

En paralelo, Del Moro también abrió la puerta a otro posible ingreso, ya que la situación de Divina Gloria es incierta tras su salida por motivos de salud. “Veremos qué pasa, por supuesto, en el caso de que se retire, también va a entrar una jugadora en su lugar. Como ha pasado en todas las temporadas”, informó.