La hermana de Thiago Medina rompió en llanto tras un llamado del hospital y pidió un milagro: “Tuvieron que colocarlo boca abajo”

La salud de Thiago Medina genera una gran preocupación y su familia espera por un milagro. El exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito el viernes 12 de septiembre mientras circulaba con su moto por la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Al llegar a esa esquina, impactó contra la parte trasera de un auto. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, donde continúa internado en terapia intensiva. Según el último parte médico, los pulmones están altamente comprometidos. En las últimas horas, su hermana Camila Deniz pidió una cadena de oración y no pudo evitar quebrarse en llanto al hablar del difícil momento que atraviesa su hermano. “Nos llamaron del hospital, necesitamos un milagro”, dijo entre lágrimas.

El lunes 22 de septiembre, Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus dos hijas, Laia y Aimé, reveló que Thiago continúa internado en terapia intensiva con antibióticos. “Se presentó un tapón de mocos, atelectasia, que está siendo tratado con kinesióloga”, indicó. Al día siguiente reveló que este cuadro se resolvió y dio el nuevo parte médico: “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado”.

Según el último parte médico, Thiago Medina se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar y el pronóstico es reservado (Fuente: Instagram/@thi4go_km)

Asimismo, el martes Camila Deniz, quien junto a Celis y el resto de su familia no se despegan de al lado de Medina, pidió una cadena de oración y dio nuevos detalles sobre la situación del joven. “Mi hermano se encuentra en un momento muy delicado de salud. Los médicos nos informaron que los pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”, escribió en sus historias de Instagram.

“Estamos esperando un milagro y creemos en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación y por la fortaleza de todos los que lo amamos”, continuó. “Confiamos en que la fe mueve montañas y qué juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento”, cerró.

La hermana de Thiago Medina dio nuevos detalles de su estado de salud; dijo que los pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo (Foto: Instagram @camioficial94)

Acto seguido, Deniz publicó un video en el que, entre lágrimas, pidió una nueva cadena de oración para el exparticipante de Gran Hermano. “Nos llamaron del hospital, necesitamos un milagro. Por favor se los pido, con la mano en el corazón, que le oremos a Dios, por favor. Que Dios va a hacer un milagro sobre su vida, pongamos todos en oración a Thiago, por favor. Yo sé que va a ser un milagro y que Dios va a tocar sus dos pulmones”, expresó la mujer, completamente invadida por la tristeza, la angustia y la esperanza de que su hermano se recupere.

Daniela Celis pidió una nueva cadena de oración para Thiago Medina (Foto: Instagram @danielacelis01)

A su vez, Celis también pidió una nueva cadena de oración e hizo énfasis en que Thiago Medina atraviesa “un momento muy delicado de salud”. “Estamos esperando una señal de Dios, una evolución y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación”, escribió la influencer. “Confiamos en que la fe mueve montañas y qué juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento”, sentenció.