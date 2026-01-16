Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para ver este fin de semana del 17 y 18 de enero

Con la llegada del fin de semana, elegir qué ver puede convertirse en un desafío ante la enorme cantidad de opciones disponibles en Netflix. Si buscas recomendaciones para disfrutar de una buena maratón sin perder tiempo, te presentamos el ranking de las películas y series más vistas en Argentina para este sábado 17 y domingo 18 de enero. Preparate para descubrir los títulos más populares y organizar tu plan perfecto sin salir de casa.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. La reina del flow 3 (2026)

Drama. La tercera temporada retoma la explosiva vida de Yeimy Montoya, una talentosa compositora y cantante que, tras haber cobrado una venganza histórica en el pasado, ahora debe enfrentarse a una amenaza abismal. Duración: 65 episodios. Ver La reina del flow.

La reina del flow 3, tráiler oficial

2. Él y ella (2026)

Suspenso/Drama. Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera por casualidad de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él (‘HIS’) y la de ella (‘HERS’), lo que significa que siempre hay alguien que miente. Duración: seis episodios. Ver Él y ella.

Él y ella, tráiler oficial

3. Agatha Christie: las siete esferas (2026)

Suspenso. Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente -y mortalmente- mal. La tarea de resolver el misterio recaerá en la menos esperada de las detectives: la vivaz e inquisitiva Lady Eileen ‘Bundle’ Brent, quien deberá desentrañar una escalofriante conspiración que cambiará su vida y pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa. Duración: tres episodios. Ver Agatha Christie: las siete esferas.

El tráiler de Agatha Christie: Las Siete Esferas generó expectativa

4. Machos alfa 4 (2026)

Comedia. La masculinidad sigue dándoles guerra: entre la paternidad, la fe y las novias creadas con IA, los cuatro amigos buscan un refugio bien masculino en el que sentirse libres. Duración: seis episodios. Ver Machos alfa 4.

Machos alfa temporada 4, tráiler oficial

5. En fuga (2026)

Suspenso/Drama. Simón lo tenía todo: una esposa y unos hijos que lo adoraban, un buen trabajo y una casa perfecta. Pero cuando su hija mayor, Paige, se escapó, su mundo se vino abajo. Al encontrarla desprotegida y enganchada a las drogas en un parque, cree tener por fin la oportunidad de recuperarla. Sin embargo, no está sola, y una acalorada discusión se transforma en una espiral de violencia inesperada. Tras perderla de nuevo, Simón se ve arrastrado a un peligroso submundo donde saldrán a la luz secretos familiares tan oscuros que podrían destrozarlo todo. Duración: ocho episodios. Ver En fuga.

En fuga, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Gente que conocemos en vacaciones (2026)

Romance/Comedia. Poppy, una joven de espíritu libre, y Alex, amante de la rutina, fueron mejores amigos durante una década y pasan cada verano de vacaciones juntos a pesar de vivir cada uno en diferentes ciudades. El delicado equilibrio de su amistad se pone a prueba cuando comienzan a cuestionarse lo que para todos los demás era obvio: ¿podrían ser realmente la pareja perfecta? Duración: 1 h 57 min. Ver Gente que conocemos en vacaciones.

Gente que conocemos en vacaciones, tráiler oficial

2. Yo antes de ti (2016)

Romance/Drama. La vida de Louisa Clark, una chica alegre y alocada, que va empalmando un trabajo con otro para ayudar a su familia a subsistir, cambia por completo cuando comienza a trabajar como cuidadora de un joven millonario, quien quedó paralítico tras un accidente. Poco a poco, se va estableciendo entre ellos una conexión cada vez más íntima. Duración: 1 h 50 min. Ver Yo antes de ti.

Yo antes de ti, tráiler oficial

3. Una última aventura: así se hizo Stranger Things 5 (2026)

Documental. Un vistazo exclusivo a todos los años de trabajo artesanal invertidos para crear la última entrega de la serie de los hermanos Duffer. Duración: 2 h 2 min. Ver Una última aventura: así se hizo Stranger Things 5.

El documental de Netflix sobre la última temporada de Stranger Things que impactó a los fans

4. Cómo entrenar a tu dragón 3 (2019)

Infantil/Fantasía. Hipo descubre que Chimuelo no es el único Furia Nocturna y debe buscar el Mundo Oculto, una utopía secreta, para descubrir finalmente sus destinos como dragón y jinete. Duración: 1 h 44 min. Ver Cómo entrenar a tu dragón 3.

Cómo entrenar a tu dragón 3 - Fuente: YouTube

5. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.