Por un detalle en una selfie, Wanda Nara fue criticada tras pedir a sus seguidores que se queden en casa

Wanda Nara usa sus redes sociales a diario, en general para compartir instantáneas de su vida familiar y de su lujoso estilo de vida. En los últimos días, con la llegada de la segunda ola del coronavirus, Wanda quiso usar su alcance masivo para enviar un mensaje de responsabilidad frente a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, algunos de sus más de 7 millones de seguidores de Instagram consideraron que su pedido era algo inapropiado.

“Quedate en casa por vos y por todos”, escribió Wanda Nara junto a una provocativa imagen que subió en su perfil. En la foto, se ve a la empresaria en un top deportivo naranja mientras sostiene un mate y, de fondo, se ve el amplio living de la casa que comparte con Mauro Icardi y sus hijos en Milán.

“Yo también con millones me quedo en casa”, comentó uno de los followers de la influencer. En esa línea llegaron miles de opiniones, que consideraron que su recomendación era mucho más fácil de cumplir para quienes, como ella, no deben salir de su hogar para trabajar o encontrar otras comodidades. “‘Quedate en casa’, dice. Querida Wandis, si yo tuviera una casa como la tuya no saldría nunca más afuera”, consideró otro usuario.

En distintas publicaciones, la esposa del delantero del PSG mostró algunos de los rincones de otra de sus casas en Europa. En la más reciente, Nara publicó una reveladora selfie en la que se puede apreciar el amplio guardarropa que tiene en su casa de París. Sentada sobre un taburete del closet, la rubia se dejó ver en corpiño y calzas, mientras decide qué prenda usar. “Vestidor”, escribió Wanda debajo de la fotografía que ya tiene más de 400 mil likes en Instagram.

LA NACION