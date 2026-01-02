Quién era Pablo Lago y de qué murió

El autor responsable de grandes éxitos de la ficción argentina, Pablo Lago, murió tras una falla cardíaca fatal a los 56 años en Mar del Plata. La noticia sacudió a actores y productores, quienes resaltan el legado de una figura central en la narrativa televisiva de las últimas dos décadas.

De qué murió Pablo Lago

Pablo Lago falleció a causa de un infarto múltiple mientras estaba en la ciudad balnearia. La entidad Argentores ratificó la triste noticia mediante un comunicado oficial en su cuenta de Instagram. La institución envió condolencias a los familiares y mencionó de forma especial a Susana Cardozo, socia creativa y compañera de vida del guionista.

El comunicado de argentores tras la muerte de Pablo Lago (Fuente: @argentoresnacional)

El texto difundido por la sociedad de gestión de derechos expresó: “Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión, fallecido en la ciudad de Mar del Plata. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”.

La trayectoria de Pablo Lago

El escritor construyó una carrera sólida durante más de 20 años, en la cual su pluma transitó con eficacia el drama y la comedia. Fue coautor de ciclos inolvidables como Locas de amor, Tratame bien y Lalola.

Entre sus trabajos de mayor repercusión en televisión figura La Leona, emitida por Telefe en 2016. También escribió los libros de Familia en venta (Fox/MundoFox), Mentes en shock (Fox), Media Falta (Polka/Artear) y Hospital público (Flehner Films/América TV).

Murió Pablo Lago tras sufrir un infarto múltiple en Mar del Plata Argentores

Su producción artística trascendió el formato televisivo. En cine redactó los guiones de Desbordar, Gigantes de Valdés, Agua y High School Musical – El desafío. El público infantil conoció su obra a través de los largometrajes de animación Los Pintín al rescate y Teo, cazador intergaláctico. En teatro estrenó el drama Cánser en 2017.

La industria premió su excelencia profesional en reiteradas oportunidades. Ganó el Premio Argentores, el Martín Fierro, el galardón Fund TV y el Premio Clarín. Alcanzó proyección global con una nominación al Emmy Internacional por su labor en Familia en venta.

La despedida a Pablo Lago

La muerte del autor generó una inmediata reacción en las redes sociales. Nancy Dupláa compartió una imagen en Instagram con un mensaje emotivo: “Pablo, no puede ser. Qué tristeza enorme. Susi, vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva. La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”.

El mensaje de Nancy Dupláa tras el fallecimiento de Pablo Lago (Instagram: duplaa_nancyok)

Mariana Levy recordó sus inicios junto a él en la plataforma X: “Mi primer guion profesional lo escribí con Pablo Lago. Nos juntábamos todas las mañanas de un verano crudísimo en un café de Almagro. Me enseñó muchas cosas, pero la que más recuerdo es la importancia de cómo presentás a tu protagonista. Lo primero que ves de tu personaje debe ser memorable y tiene que hablar de algo fundamental de la personalidad o el conflicto de ese personaje”.

La despedida de Mariana Levy a Pablo Lago (X: @marianevy)

Gonzalo Marull definió al dramaturgo como un “gran y generoso colega” y “siempre atento, mordaz y preciso en sus críticas”. Andrea Pietra expresó su dolor: “Tristeza. Se fue un autor increíble. Hasta siempre Pablo querido. Abrazos para vos, Susana”.

El posteo de Gonzalo Marull tras la muerte de Pablo Lago (X: @GONZALOMARULL)

Asimismo, otros actores despidieron al escritor en las redes sociales. La actriz Andrea Pietra, compañera de Lago distintas ficciones televisivas como Locas de amor y La Leona, escribió: “Tristeza. Se fue un autor increíble. Hasta siempre Pablo querido. Abrazos para vos, Susana”. También se sumó Marco Antonio Caponi, con un breve: “Qué tristeza”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.