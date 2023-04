Quién es Ana Obregón, la actriz española que subrogó un vientre a pedido de su hijo fallecido

escuchar

Ana Obregón apareció en todas las portadas de los medios españoles, luego de anunciar que tuvo una bebé por gestación subrogada en Miami, a los 68 años. La actriz y bióloga española reveló que se trataría en realidad de su nieta, ya que cumplió el último deseo de su hijo fallecido, Aless Lequio, de traer descendencia al mundo. La mediática, que se graduó en Ciencias Biológicas en 1990 y protagonizó una exitosa serie en la década de 2000, tuvo un romance con el futbolista británico David Beckham y suele protagonizar las campanadas de Año Nuevo en la televisión española.

“La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada la tomé el día que mi niño se fue al cielo. Ese mismo día”, señaló Obregón a la revista ¡Hola! Aless Lequio, el hijo que la bióloga tuvo con Alejandro Lecquio, primo del rey emérito español Juan Carlos I, falleció en mayo de 2020 a los 27 años, a causa de un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer de tipo raro que se forma en el tejido de los huesos.

La actriz se situó en el foco mediático al recibir a Ana Sandra Lequio Obregón, su nieta a través de la gestación subrogada con una mujer en Miami, una práctica prohibida en España a través de la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. “Si el testamento y la última voluntad de mi hijo era eso, ¿cómo no lo voy a hacer? Si yo le juré que lo iba a salvar y no pude salvarlo, ¿cómo no voy a hacer lo que él quería que hiciera?”, declaró.

Ana Obregón apareció por primera vez en la televisión en 1986, en la serie El Equipo A. Tras su participación en producciones de la pantalla chica como A las once en casa (1998) o en el programa ¿Qué apostamos?, la actriz dio su salto a la fama con el protagonismo en Ana y los 7 (2002), donde representó a una stripper que comienza a trabajar como niñera de los siete hijos de un banquero mientras trata de ocultar su secreto.

Su romance con David Beckham y... ¿Un affaire con Maradona?

En 2005, Ana Obregón volvió a ocupar todas las portadas de los medios españoles, tras filtrarse que mantendría un romance con el entonces futbolista del Real Madrid David Beckham. El testimonio que reveló la información fue el del manager del británico, quien destacó que habrían dormido juntos hasta “en dos ocasiones” y detalló los preparativos para que nadie los viera mientras se encontraban en el hotel de Madrid, en el que se alojaba el marido de Victoria Beckham.

Aunque el futbolista nunca se manifestó sobre el tema, Obregón dio su testimonio a la televisión española y dijo, en 2019: “Los besos de Beckham son maravillosos. Fíjate, si hace años y todavía me acuerdo”. Además, reveló que mantuvo un fuerte cruce con la exSpice Girl en un gimnasio de Madrid: “Vino con su guardaespaldas y me dijo que quería estar con él para hacerme famosa en España. Se acercó a mí y me dijo de todo menos bonita. Se enfadó porque su marido no paraba de mandarme mensajes y yo le contestaba”.

En 2007, un rumor sobre otro romance de la actriz salió a la luz. Esta vez, con Diego Armando Maradona. Todo surgió a raíz de un mail anónimo que recibieron en el plató de un programa de farándula español, que aseguraba que la actriz y el futbolista mantuvieron varios encuentros en el auto del futbolista. “Es verdad que me mandaba flores cuando jugaba en España, no sé en qué equipo. Me las enviaba a casa de mis padres, porque yo vivía con ellos”, señaló Obregón. Y apuntó: “Luego, nos vimos en Los Ángeles. Era un genio y le tenía un gran cariño. Pero de romance, nada. Por mi parte, solo sentía amistad”.

Una polémica en Año Nuevo

La noche del 31 de diciembre, Ana Obregón protagonizó las campanadas de Televisión Española (TVE) para dar la bienvenida al 2023, junto al dúo cómico de Los Morancos. En el canal de Telecinco, ocupó este lugar Risto Mejide, un panelista de la cámara chica en España que suele sembrar el foco de la polémica. En este marco, frente a sus deseos para el nuevo ciclo, el colaborador apuntó: “¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia”. Un comentario que se interpretó contra la actriz y una modelo española, que se encontraba en otra transmisión en el mismo puesto y decretó que sería mamá próximamente.

Ante sus declaraciones, Obregón compartió un contundente descargo a través de su perfil de Instagram, donde acumuló más de un millón de seguidores. “En esta vida, no todo vale, Risto. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí, por haber perdido a mi único hijo, diciendo que utilizamos eso para tener audiencia... duelen mucho”, señaló. Y agregó: “Duele tu risa al final del comentario, como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie”.

