Todo lo que hay que saber para los shows de Oasis en el River: accesos, horarios y restricciones
Con el regreso de los hermanos Gallagher al país, la productora difundió información clave para que quienes asistan puedan planificar su experiencia sin contratiempos
Oasis regresa a la Argentina con dos fechas que ya están dando que hablar: el 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental. Después de más de quince años lejos de los escenarios, la banda británica volvió a reunirse y actualmente recorre el mundo con su gira Live ’25, un reencuentro que avivó la expectativa de millones. En la previa de su llegada a Buenos Aires, se dieron a conocer todos los detalles que los asistentes deberán tener en cuenta antes del evento, para preparar el terreno para dos noches que prometen ser inolvidables.
Desde la cuenta oficial de DF Entertainment compartieron información clave para quienes asistirán a los shows, incluidos los horarios de apertura, las recomendaciones de acceso y las distintas maneras de llegar al Monumental. Con indicaciones detalladas sobre ingresos, movilidad y organización general, la productora busca facilitar la experiencia de las miles de personas que se preparan para vivir este regreso tan esperado.
Cuando se abren las puertas para los shows de Oasis
En lo que respecta a los horarios, DF Entertainment confirmó que las puertas del estadio abrirán a las 16 h, lo que permitirá que el público ingrese con tiempo y de manera ordenada. Según lo anunciado, el show de Richard Ashcroft -telonero del recital- comenzará a las 19:45 h, para luego dar paso al momento más esperado de la noche: la presentación de Oasis, prevista para las 21 h, lo que marcará el inicio de una jornada que promete ser inolvidable.
Elementos prohibidos en el show de Oasis
Para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento, la organización estableció que no se podrá ingresar con objetos como armas o elementos punzantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, mochilas grandes ni cámaras profesionales, entre otros. También quedan prohibidos los alimentos y bebidas, las sustancias ilegales y cualquier elemento que pueda dificultar la circulación o poner en riesgo a los asistentes, medidas pensadas para asegurar una experiencia segura y ordenada.
Oasis en River: por dónde ingresar
Accesos por Av. Alcorta y Monroe
- Platea San Martín (Inferior / Baja / Media / Alta) – Acceso 5
- Platea Sívori Alta – Acceso 6
- Platea Sívori Media – Acceso 7
- Parking Interno River – Acceso 8
- Parking Club Hípico – Acceso 9
Accesos por Av. Libertador y calles cercanas
- Campo General 2 – Acceso 1 (Av. Libertador y Campo Salles)
- Platea Belgrano (Inferior / Baja / Media / Alta) – Acceso 2 (Av. Libertador y Udaondo)
- Campo General 1 – Acceso 3 (Av. Libertador y Udaondo)
- Parking Ex Tiro Federal – Acceso 4 (Av. Lugones y Campo Salles)
Asimismo, desde la organización aclararon: “Si sos una persona con movilidad reducida y vos y un acompañante cuentan con entrada para el show, ambos tendrán acceso a la Platea Belgrano Baja, un sector que cuenta con espacios y baños adaptados”.
Cómo llegar en transporte público
En la previa al show, la organización compartió un esquema de transporte para que quienes asistan puedan planificar su viaje sin contratiempos. A continuación, los detalles:
Trenes
Línea Mitre
Estación Núñez:
- Sentido Tigre: último a las 23:15 hs
- Sentido Retiro: último a las 22:30 hs
Estación Belgrano C:
- Sentido Tigre: último a las 23:10 hs
- Sentido Retiro: último a las 22:40 hs
Línea Belgrano Norte – Estación Ciudad Universitaria:
- Sentido Villa Rosa:
- Último sábado 23:15 hs
- Último domingo 23:40 hs
Sentido Retiro:
- Último sábado 23:50 hs
- Último domingo 23:40 hs
Subte
Línea D – Estación Congreso de Tucumán
(la más cercana al estadio)
Colectivos
Metrobus Cabildo:
41 – 44 – 57 – 60 – 63 – 65 – 67 – 68 – 80 – 152 – 161 – 168 – 184 – 194
Barrancas de Belgrano:
15 – 29 – 42 – 44 – 55 – 63 – 64 – 65 – 80 – 113 – 114 – 118 – 130
Avenida Libertador:
15 – 28 – 29 – 107 – 130
Ciudad Universitaria:
28 – 33 – 34 – 37 – 42 – 45 – 107 – 160
Desvíos de colectivo (entre 00:30 y 01:30)
- Línea 15: tomar en Metrobus Cabildo
- Línea 28: tomar en Ciudad Universitaria
- Línea 29: tomar en Metrobus Cabildo
- Línea 107: tomar en Monroe y Cabildo
- Línea 130: tomar en Metrobus Cabildo
