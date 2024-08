Quién es Cody McLaury y cuál es la relación con Matthew Perry en la investigación judicial

Escuchar

El 28 de octubre de 2023, la Policía de Los Ángeles, California, comunicó la muerte de Matthew Perry, como consecuencia de los efectos agudos del consumo de ketamina. Casi diez meses después del hecho, la Justicia acusó a cinco personas por la sobredosis del actor de la serie Friends. Entre ellos se encuentra una traficante que es apuntada por venderle drogas a Cody McLaury, que también falleció por el abuso de sustancias.

El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Martín Estrada, aseguró que al menos cinco personas “se aprovecharon de la adicción de Matthew Perry para enriquecerse”. “Sabían que lo que hacían estaba mal. Sabían que era un riesgo muy grande para Perry, pero lo hicieron igualmente”, enfatizó. En ese grupo hay dos médicos, el asistente del actor y “la reina de la ketamina”.

“La reina de la ketamina”: quién es Jasveen Sangha, acusada por la muerte de Perry

Jasveen Sangha es conocida como “la reina de la ketamina” en California. La mujer de 41 años, según la investigación, residía en North Hollywood, un barrio del valle de San Fernando en Los Ángeles. Las autoridades realizaron el pasado 19 de marzo un allanamiento en su domicilio, donde encontraron 79 cápsulas de ketamina líquida, casi 2000 pastillas de metanfetamina, hongos alucinógenos, cocaína y fármacos que necesitan receta.

Según la fiscalía, existe un punto de contacto entre el caso de la muerte de Perry y la dealer Sangha. El actor era un exadicto en recuperación que necesitaba dosis de ketamina como parte de su programa. No obstante, “la reina” configuró junto a otras personas una red criminal para distribuir grandes cantidades de la sustancia a la estrella de Friends.

De acuerdo a la información que sostiene la causa, Sangha “solo lidiaba con adinerados y famosos”. En el caso de Perry, se la señala por presuntamente haberle vendido 50 viales de ketamina por un valor de hasta 11.000 dólares. Las autoridades sostienen en su acusación que es una traficante que sabía que el producto que distribuía podía tener consecuencias mortales.

Cody McLaury, otra víctima de la ketamina

Cuatro años antes del trágico desenlace de Perry, ocurrió la muerte de Cody McLaury. Kimberly, la hermana de esa víctima fatal, explicó que su fallecimiento ocurrió a causa del consumo de ketamina. Además, aseguró que la droga se la había suministrado Jasveen Sangha, la misma persona que ahora es acusada en el caso de Matthew Perry.

Tras las investigaciones, la Policía le entregó a Kimberly el celular de su hermano. Allí, ella encontró una conversación con “la reina de la ketamina”, en la que arreglaban la entrega de la droga. Entonces, ella no dudó en escribirle. “Después de que se publicara su certificado de defunción, le envié un mensaje y le dije: ‘Para que sepas, la ketamina que le vendiste a mi hermano figura como causa de la muerte’”, le contó a CNN. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta. “Simplemente, supuse que no le importaba”, agregó.

