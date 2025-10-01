Quién es Juli Roque, la periodista que besó a Federico Bal en la fiesta de los Martín Fierro

El lunes 29 de septiembre se entregaron los premios Martín Fierro 2025 y pese a que ya pasó agua bajo el puente, las repercusiones de lo que sucedió esa noche todavía resuenan en el mundo del espectáculo. Después de hablar de los galardonados, se conocieron algunos rumores de romances esporádicos que dieron de qué hablar. Entre ellos se mencionó a Federico Bal y a la periodista Julieta Roque, que se besaron en el after de la ceremonia.

Ese hecho en particular no pasó desapercibido y las cámaras captaron el momento apasionado que el conductor y la periodista vivieron ante la mirada de todas las celebridades.

Quién es Juli Roque

La joven es oriunda de la provincia de Córdoba y estudió periodismo en Tea y Deportea, en Buenos Aires. Desde ese entonces inició un camino ascendente en los medios nacionales con el propósito de cumplir sus sueños.

Juli Roque participó de La isla de las tentaciones en el 2024 (Fuente: Instagram/@juliroque1)

En 2024 participó del reality La isla de las tentaciones Argentina y Chile (Telefe), que contó con la conducción de Benjamín Vicuña y Florencia Peña. En su paso por el programa, se hizo viral en diferentes ocasiones por mostrarse con atuendos subidos de tono.

Juli Roque es oriunda de Córdoba y estudió periodismo en Tea y Deportea en Buenos Aires (Fuente: Instagram/@juliroque1)

De allí participó en el streaming Blender y luego integró Los profesionales de siempre (Canal 9), el ciclo de espectáculos que conduce Florencia de la V. En su rol como notera pudo mostrar su talento y gusto por el espectáculo, un ambiente donde se siente cómoda. Si bien ya era conocida, su beso con el hijo de Carmen Barbieri le dio más repercusión a su nombre.

La palabra de Juli Roque tras su encuentro con Fede Bal

Ante la presión de sus colegas por conocer más de lo que sucedió en la fiesta post Martín Fierro, Roque accedió y contó su versión de la historia.

“¿Fede no se dio cuenta de que eras vos?”, preguntó De la V. “No, en realidad lo conocí bien ahí”, sostuvo la cronista, luego de que la producción compartiera un video en el que se vio claramente el beso de ambos.

De inmediato aclaró: “Yo dormí en mi departamento. No dormí en el hotel ni me fui con nadie. Fede se acordaba de que alguna vez le hice una nota, pero me tenía con el pelo suelto”. Lo cierto es que el aspecto de Roque era distinto en la fiesta, ya que llevó un rodete, estilo con el que nunca se luce en directo.

Juli Roque cuenta cómo fue su encuentro con Fede Bal

“Fui al Martín Fierro a cubrir y después me quedé en el after un rato. En un momento se fue todo el equipo (de Los profesionales de siempre) y yo me quedé un tiempo más para bailar. Entre un trago y otro trago nos pusimos a hablar… Él es muy seductor”, describió Roque. En ese instante, De la V interrumpió: “¿De qué?”. “De que le gustaba Córdoba… que veía el programa”, respondió ella entre risas.

“Después no sé. Fede estaba muy cerca y sí, nos dimos un beso”, confirmó la cronista con timidez. “Él está soltero, me lo dijo. Quiero aclarar eso. Todo empezó porque empezamos a bailar y me decía que era muy linda. Me chamuyó. Y no me dio mucho tiempo. Me dijo: ‘ponete los lentes’ y me chapó”.

Fede Bal quedó grabado dándole un beso intenso a Juli Roque (Foto: Redes Sociales)

Según lo que relató uno de los panelistas, cuando Bal entró a la pista con los lentes negros, la vio a Roque bailar en solitario y poco a poco se acercó a ella, con cautela. “Fede estaba por toda la pista. No sé si habrá buscado otra chica, pero iba y volvía”, relató la cronista.

Según dijo Roque, permanecieron así por un largo tiempo hasta que Bal se comportó como un caballero y permaneció con ella hasta que se fue de la fiesta. “Nos quedamos un rato y me acompañó a tomarme un auto para volver a mi casa”. Incluso, reveló que después intercambiaron mensajes y que el hijo de Carmen Barbieri le reiteró que está soltero. Por último, la cronista de Los profesionales de siempre, aseguró: “Besa bien y muerde…”. Además, remarcó que la situación fue descontracturada: “Bailábamos, nos reíamos y cada vez tomábamos más… era divertido”.